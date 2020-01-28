Перший після Зеленського? Як Павлюк створив свою "Слугу народу" і хто туди входив

В мережі опубліковане резонансне відео про "Слугу народу". Вперше на кадрах показано частину неформальної групи відомого контрабандиста Іллі Павлюка, який раніше контролював десятки нардепів від партії Володимира Зеленського.

Неформальне об'єднання ще кілька місяців назад набуло такої сили, що могло вирішувати, як жити українцям.

Чому це важливо, хто входив до неформальної "групи Павлюка" та хто прямо впливав на ситуацію в країні – з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

За різними оцінками, в Іллі Павлюка було близько півсотні нардепів. Достеменно ж відомо про близько три десятки. У тексті будуть вказані їхні прізвища;

Павлюк має неоднозначну репутацію. За інформацією ЗМІ, він негласно контролює контрабанду і незаконний бізнес у Західній Україні;

За інформацією наших джерел, ця людина в команді Зе відповідав за набір "слуг народу" в Західній Україні. Також частково фінансував їх.

Неформальна група прямо впливала і лобіювала законопроєкти.

Що за відео і хто там

Увечері 27 січня позафракційний нардеп (колишній член "Слуги народу") Антон Поляков опублікував 6-хвилинне відео, де зображені народні депутати від СН в "Маріїнському залі" готелю "Україна".

Як розповів OBOZREVATEL сам нардеп Поляков, відео він отримав від анонімного джерела. Нардеп порівнює плівку з "Кріворіжгейтом", коли він першим опублікував розмову Юрія Корявченкова ("Юзік") і колег по партії з дніпропетровською поліцією.

Також він додає, що нічого особистого проти нардепів із відео не має, а публікує запис лише тому, що хоче донести правду до виборців.

"За моїми підрахунками, у групі сьогодні близько 30 депутатів, хоча є в мене підозра, що їх набагато більше. Реєстрів таких груп, знаєте, ніхто не веде.

Стосовно свіжості відео – то, як я беруся судити, фігуранти на вулиці без теплого верхнього одягу, а тому це швидше за все пізня осінь. Але це всього лише роздуми, автор відео точної дати зйомки не називав", – розповів Поляков.

Йдеться про тих "слуг", яких журналісти і політичні експерти зараховують до групи Іллі Павлюка. Ще у жовтні OBOZREVATEL писав про неформальну команду, яка має прямий вплив на все, що відбувається у фракції. Поруч із нею працюють і такі групи, як "Квартал", бізнесмена Ігоря Коломойського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука та інші, дрібніші об'єднання.

Учасники зустрічі

На відео присутні нардепи від СН:

Ольга Кавун

Артем Дмитрук

Олексій Ковальов

Олексій Леонов

Микола Галушко

Павло Павлиш

Володимир Гевко

Володимир Тимофійчук

Олег Марусяк

Юлія Діденко

Олег Арсенюк

Юрій Кузбіт

Валерій Божик

Максим Заремський

Олександр Аліксійчук

Олександр Горобець

Зіновій Андрійович

Олена Лис

Ігор Негулевський (нардеп це заперечує)

Олег Воронько

Максим Павлюк (племінник Іллі Павлюка)

Олександр Ковальчук

Оксана Грищук

Сергій Бунін

Але і це аж ніяк не всі можливі учасники групи Павлюка. За інформацією співрозмовника OBOZREVATEL у "Слузі народу", до об'єднання можна віднести Дмитра Соломчука, Григорія Мазурашу та Андрія Богданця.

Щонайменше один фігурант запису підтвердив, що на відео саме він. "Це відео датоване ще вереснем. Річ у тім, що тоді я проживав у готелі "Україна". Щодня там вечеряв і снідав. На відео просто потрапив момент, як я ходив по готелю ", – розповів OBOZREVATEL Ігор Негулевський.

Чим займалася група і чому опублікували відео

Після того, як кадри з'явилися в Telegram-каналі Полякова, відео почали активно репостити канали, які зазвичай відносять до Коломойського. Зокрема канал Олександра Дубінського, Темний лицар, а також особистий Telegram-канал нардепа 8-го скликання Ігоря Мосійчука, якого вважають людиною Дубінського (Мосійчук зняв свою кандидатуру на виборах на його користь).

Тому можна припустити, що це відео – один з елементів внутрішньої боротьби у фракції. Раніше ці групи конфліктували за вплив на ухвалення рішень.

"Слуги народу" у Раді

Чим же займалася група Павлюка? Наприклад, на відео, опублікованому Поляковим, зазначено, що нардепи лобіювали законопроєкт про гральний бізнес. Через брак їхніх голосів у середині грудня був провалений поданий урядом проєкт закону про легалізацію казино, ігрових автоматів тощо.

Після невдалого голосування депутати повернулися до іншого законопроєкту, авторства Олега Марусяка (за інформацією ЗМІ, він є чоловіком сестри Павлюка), який у підсумку і ухвалили в першому читанні.

А ось як пояснює OBOZREVATEL роботу групи Поляков:

"Наскільки мені відомо, з голосуваннями група чітко проявила себе в законопроєкті про напівпровідникові вироби №1062, який передбачений зобов'язаннями України по Асоціації з ЄС. Його ж ухвалили тоді тільки через голоси депутатів поза коаліцією, а "слуги" тільки 196 "за" проголосували", – наголосив нардеп.

Цікавим є і той факт, що група, за інформацією ЗМІ, була ліквідована ще в кінці листопада 2019 року. Це пов'язано з тим, що в якийсь момент Володимир Зеленський просто не міг адекватно реагувати на самодіяльність Павлюка. У результаті внутрішніх конфліктів і розбірок група була розформована.

Ще одна уточнена версія – група стала жертвою глави Офісу президента Андрія Богдана. В середині осені керівник ОП користувався колосальною довірою з боку Зеленського і зміг довести президенту згубність самостійної фракції всередині монобільшості. Після цього (голосування щодо ринку землі у першому читанні) групу розформували, а Павлюк втратив величезний вплив.

Зараз, за інформацією OBOZREVATEL, об'єднання в Раді зберігається, але воно вже не таке численне і складається з наближених до бізнесмена людей.

Хто такий Ілля Павлюк?

Він був помічником на той час народного депутата 6-го скликання Ігоря Калєтніка і підтримував із ним тісні взаємини. За деякими даними, вони разом реалізовували низку тіньових схем із незаконного переміщення товарів через митницю. Кажуть, що Павлюк є кумом екснардепа.

У 2010 році Калєтнік очолив Державну митну службу України, звісно, Павлюк залишився при ньому.

Ігор Калєтнік

У 2012 році тодішній депутат Чернівецької облради, а нині голова Чернівецької митниці Микола Салагор називав Павлюка "фактичним власником усієї контрабанди" в регіоні. А Геннадій Москаль, тоді ще опозиційний нардеп, прямо заявляв у відкритому листі до Віктора Януковича про роль Павлюка в розробці змін до законодавства, які фактично "декриміналізували" контрабанду.

Ілля Павлюк (праворуч) Скріншот відео

Зараз Павлюк є власником чотирьох фірм, про що відомо з даних аналітичної системи YouControl – "Садовод агро пром", ТОВ "Буковина-Спортсервіс", СТОВ "Свіженька-Мілк", ТОВ "Калина-Транс". Компанії займаються і розведенням великої рогатої худоби, і керуванням нерухомістю, і вантажним транспортом.

Журналісти "Слідство.Інфо" також з'ясували, що дочка Павлюка Софія з 16 років володіє підприємством "Бізнес-центр "Буковинський" разом із Валерієм Чинушем. Її бізнес-партнер протягом трьох скликань Верховної Ради працює помічником депутата від БПП Віктора Короля.

Історія з групою Павлюка яскраво демонструє, наскільки складні відносини всередині фракції СН. І якщо з нардепами-списочниками все зрозуміло (вони прямо залежать від партії, тож їх підбирали ретельніше), то у випадку з мажоритарниками все набагато складніше.

Їхній мандат не можна відкликати (як приклад, історія з нардепом-ґвалтівником Романом Іванісовим), вони можуть проводити відносно самостійну політику. Знову ж – все залежить від конкретного нардепа.

Саме тому деякі "слуги народу" прямо співпрацюють із різними центрами впливу - чи то неформальними групами Павлюка, чи Коломойського, чи майже узаконеним об'єднанням "Кварталу".

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