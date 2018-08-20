У КНДР стартує низка сімейних зустрічей з родичами з Південної Кореї

У регіоні Кимгансан упродовж трьох днів відбуватимуться зустрічі розділених Корейською війною 1950-1953 року сімей.Вперше за три роки десятки громадян Південної Кореї відправилися до КНДР, щоб зустрітися зі своїми родичами. Зустрічі, які розпочинаються у понеділок, 20 серпня, триватимуть три дні в регіоні Кимгансан, що неподалік від кордону між двома Кореями. З південнокорейського боку в зустрічі беруть участь 89 людей. Більшість учасників є старшими за 80 років, найстаршому з них - 101 рік. Святково вбрані, вони вирушили автобусами до демілітаризованої зони на кордоні двох держав, звідки подім потрапили до Північної Кореї. Їх супроводжує поліція та медичний персонал.

Багато корейських сімей були розділені внаслідок війни 1950-1953 року. Час від часу влада двох країн домовляється про зустрічі родичів. З 2000 року було організовано 20 зустрічей розділених сімей Півночі і Півдня. За цей період понад 130 тисяч південних корейців подали заяву про бажання зустрітися зі своїми родичами з КНДР, проте багато з них вже померли, так і не побачивши своїх близьких. Остання така зустріч відбулася у 2015 році.

На початку 2018 року північнокорейський диктатор Кім Чен Ин почав курс на зближення з Південною Кореєю. Одним з головних заходів зближення стала зустріч Кім Чен Ина з південнокорейським президентом Мун Чже Іном. Окрім пошуку рішення у питанні денуклеаризації Корейського півострова, сторони домовилися частіше організовувати зустріч розділених війною сімей.