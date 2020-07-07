У Київраді зажадали від Зеленського зупинити репресії проти Порошенка та активістів.

На позачерговому засіданні Київська міська рада звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити переслідування та репресивні заходи щодо п’ятого президента Петра Порошенка, громадських лідерів, волонтерів, військовослужбовців, активістів Євромайдану.

Депутати Київради глибоко занепокоєні та обурені тим конвеєром з кримінальних проваджень, якими нова влада рік поспіль намагається дискредитувати своїх політичних опонентів. За відповідний проект рішення проголосували 68 депутатів Київради, передає пресслужба партії "Європейська солідарність".

Свою підтримку рішенню Київради висловили і народні депутати від "ЄС", які прийшли на пленарне засідання – Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Софія Федина, Олексій Гончаренко.

Зокрема, народний депутат Олексій Гончаренко зауважив, що нинішня влада розгорнула маховик репресій проти політичних опонентів, що несе реальну загрозу демократії в країні.

"5 років тому, обираючи вас – міську владу, кияни голосували за європейську столицю, європейський вибір і європейські цінності. А що таке Європа? Європа – це демократія і верховенство права. І демократія – це не коли ви можете побачити опозицію лише в судових засіданнях замість сесійної зали парламент. Верховенство права – це не тоді, коли саджають не тих, хто краде в народу, а тих, хто критикує владу. Це розуміють на кожній київській вулиці. На жаль, крім однієї – вулиці Банкової, де знаходиться Офіс президента", – зазначив Гончаренко.

У Київраді зажадали від Зеленського зупинити репресії проти Порошенка та активістів eurosolidarity.org

У Київраді зажадали від Зеленського зупинити репресії проти Порошенка та активістів eurosolidarity.org

У Київраді зажадали від Зеленського зупинити репресії проти Порошенка та активістів eurosolidarity.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, впливовий європейський політик, дипломат, колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт заявив, що переслідування Порошенка з боку Володимира Зеленського будуть в центрі уваги європейських партнерів.