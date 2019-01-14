У Києво-Печерській лаврі ліквідували пожежу

У двоповерховій будівлі на території Києво-Печерської лаври сталась пожежа. Жертв і постраждалих немає.У гасінні пожежі у двоповерховій будівлі на території Києво-Печерської лаври були задіяні 46 рятувальників, повідомила у понеділок, 14 січня, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Жертв і постраждалих немає.

Під час пожежі було частково зруйновано перекриття між другим поверхом і горищем. До боротьби з вогнем були залучені 12 одиниць техніки. Повідомляється, що пожежу було локалізовано на площі 400 квадратних метрів.

За попередніми даними, пожежа розпочалася в одній із кімнат на другому поверсі та поширилась на дах. Пожежників було виведено з будівлі на безпечну відстань через загрозу обвалення перекриття.

Прес-секретарка головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила, що будівля перебуває на реконструкції, на момент виникнення пожежі в приміщенні нікого не було. За попередніми даними, це пам'ятка архітектури.

Нагадаємо, що Києво-Печерська лавра підпорядковується Українській православнцій церкві Московського патріархату.

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