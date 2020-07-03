У п'ятницю, 3 липня, в Києві проходить перший з'їзд нової політичної партії "Пропозиція".

З'їзд політсили проходить в конгрессно-виставковому центрі "Парковий", повідомляє кореспондент OBOZREVATEL.

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що в партію увійде більше 10 глав міст України. Також будуть представлені депутати місцевих рад. На місцевих виборах від партії балотуватимуться члени їх політсили.

З'їзд партії "Пропозиція"

"У нас немає ніяких спонсорів, ніяких сірих кардиналів. Кожен міський голова може профінансувати свою виборчу кампанію в рамках чинного законодавства. Але спонсорів немає, це виключено, більш того, нам це і не треба", – розповів Філатов про фінансування партії.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко

Також мер Миколаєва Олександр Сенкевич додав, що на з'їзді оголосять про приєднання до їх команді глав Об'єднаних територіальних громад.

З'їзд партії "Пропозиція" в Києві

З'їзд партії "Пропозиція" в Києві

Мер Житомира Сергій Сухомлин

З'їзд партії "Пропозиція" в Києві

Програмний лист партії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня в Україні представили партію мерів "Пропозиція", в яку увійшли керівники шести українських міст.