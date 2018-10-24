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У Києві заборонили продавати алкоголь вночі

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Відтепер у столиці України Києві заборонена роздрібна торгівля алкоголем після 23-ї години. Це рішення не стосується закладів ресторанного господарства.У Києві із середи, 24 жовтня, набуло чинності рішення Київради про заборону продажу алкоголю в магазинах у нічний час, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Заборона діятиме з 23 години ночі до 10 години ранку.

Заборона стосується продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин магазинами, що мають ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем. Водночас, вона не буде поширюватися на заклади ресторанного господарства - кафе, бари, заклади громадського харчування.

Нагадаємо, що 27 вересня Київрада схвалила рішення, яке передбачає заборону продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00. "За" проголосували 77 з 85 депутатів. Водночас депутати міськради розглядають можливість у майбутньому обмежити заборону на торгівлю алкоголем лише до 8:00 ранку. Раніше Київрада вже ухвалювала рішення про заборону продажу алкоголю вночі, але їх скасовували через суд.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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