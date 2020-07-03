"Пропозиція" провела перший з'їзд: хто увійшов із мерів і за чий рахунок працює партія. Фоторепортаж

У п'ятницю, 3 липня, в Миколаєві відбувся перший масштабний з'їзд новоствореної партії "Пропозиція". З моменту формування вона встигла обрости новими членами команди і деякою медійністю.

Що відбувалося на з'їзді і які були перші організаційні рішення партії – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

З'їзд політсили проходив у конгресно-виставковому центрі "Парковий". Туди прибули близько 60 делегатів партії, а також гості і ЗМІ. Як запрошені з деякими членами партії приїхали ті, хто в майбутньому може поповнити ряди "Пропозиції".

Наприклад, із мером Миколаєва Олександром Сенкевичем приїхали кілька чиновників і депутатів з міської ради його міста. OBOZREVATEL вдалося дізнатися, що вони зараз виконують функцію його команди, але в майбутньому, можливо, що хтось із них може балотуватися в депутати місцевих рад від нової партії.

Також перед з'їздом мер Дніпра Борис Філатов розповів, що в рядах партії буде більше 10 міських голів (до речі, до складу партії увійшов глава Черкас Анатолій Бондаренко), а також туди вже зараз приєднуються депутати місцевих рад різних рівнів. Крім того, деякі глави ОТО теж мають намір примкнути до "Пропозиції".

Андрій Дяченко Facebook партії "Пропозиція"

Сергій Сухомлин (праворуч) Facebook партії "Пропозиція"

А ось спонсорів, за запевненням Філатова, у партії немає – все тримається на фінансуванні, яке міські голови можуть отримати в рамках чинного законодавства.

"У нас немає жодних спонсорів, жодних сірих кардиналів. Кожен міський голова може профінансувати свою виборчу кампанію в рамках чинного законодавства. Але спонсорів немає, це виключено, навіть більше, нам це і не треба", – розповів Філатов.

Під час самого засідання, зі сцени виступали глави міст і деякі з нових членів партії. Спільна їх риторика зводилася до того, що нинішня влада не доводить децентралізацію до кінця, що призводить до політичних репресій і тиску.

"Ми хочемо наводити мости, а у відповідь нам ставлять ультиматуми і надсилають спецслужби. Якщо ми хочемо жити в іншій країні, то повинні будувати її знизу, починати з селища, ОТГ, села. Ми повинні дихати з людьми одним повітрям. І тільки так ми можемо вирішити проблеми, які погано видно з зашторених кабінетів на Банковій", – заявив Філатов.

Андрій Пильченко Facebook партії "Пропозиція"

Борис Філатов на з'їзді партії Facebook партії "Пропозиція"

Делегати на з'їзді партії "Пропозиція" Facebook партії "Пропозиція"

Після всіх виступів було обрано склад головної ради партії, до якої увійшли 11 осіб:

Андрій Пильченко (глава партії)

мер Дніпра Борис Філатов

мер Житомира Сергій Сухомлин

мер Кропивницького Андрій Райкович

мер Миколаєва Олександр Сенкевич

Іван Фурсенко

Данило Селін

Тетяна Корабльова

Дарина Зимова

Рустам Оруджов

Наталія Новікова

Також до складу ради в майбутньому можуть включити мерів Черкас Анатолія Бондаренка, Чернівців Олексія Каспрука і Каховки Андрія Дяченка.

Борис Філатов на з'їзді партії Facebook партії "Пропозиція"

Делегати на з'їзді партії "Пропозиція" Facebook партії "Пропозиція"

Анатолій Бондаренко (праворуч) Facebook партії "Пропозиція"

Делегати на з'їзді партії "Пропозиція" Facebook партії "Пропозиція"

Делегати на з'їзді партії "Пропозиція" Facebook партії "Пропозиція"

Делегати на з'їзді партії "Пропозиція" Facebook партії "Пропозиція"

Після відбувся брифінг із засобами масової інформації, під час якого в партії підтвердили, що мери Одеси і Харкова – Геннадій Труханов і Геннадій Кернес відповідно – не будуть членами партії. У кулуарах OBOZREVATEL вдалося дізнатися, що не потраплять у партію також мери Києва Віталій Кличко і Львова – Андрій Садовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня в Україні представили партію мерів "Пропозиція", в яку увійшли керівники шести українських міст.