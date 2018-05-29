У Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка

Заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що Аркадію Бабченку вистрілили в спину.У Києві ввечері у вівторок, 29 травня, вбили відомого російського журналіста Аркадія Бабченка.

У повідомленні Національної поліції вказується, що на вулиці Микільсько-Слобідська у Дніпровському районі Києва стріляли у ведучого одного з телеканалів. Від отриманого поранення потерпілий помер у кареті "швидкої". "На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо - у спину, потерпілий помер. Загиблий - громадянин РФ, 1977 року народження", - йдеться в повідомленні поліції. Поліція встановлює обставини злочину.

Заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв у соцмережі Facebook написав, що стріляли в Аркадія Бабченка. Стріляли у нього вдома, в спину, зазначив Муждабаєв. Згодом у коментарі інтернет-виданню "Українська правда" він повідомив, що Бабченко "виходив у магазин, повертався вже додому і при вході в квартиру його застрелили".

Аркадій Бабченко - опозиційний російський блогер і журналіст. У 2017 році він переїхав до України, нібито після погроз на свою адресу, отриманих у Росії. Останнім часом Бабченко працював телеведучим телеканалу ATR.