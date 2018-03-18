У Києві триває черговий мітинг прихильників Саакашвілі

У центрі Києва - нова акція незадоволених президентом Порошенком. Мітингарі вимагають змін у політичному житті України.У центрі Києва на Майдані Незалежності в неділю, 18 березня, розпочався мітинг партії "Рух нових сил" з вимогою відставки президента України Петра Порошенка та інших змін у політичному житті України. За даними українських ЗМІ, в акції протесту беруть участь одна-дві тисячі осіб, у руках присутніх - прапори України, а також червоно-чорні прапори.

Агентство "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що на мітинг прийшла і депутатка Надія Савченко, якій ГПУ закидає підготовку теракту у Верховній Раді. Присутні правоохоронці спостерігають за подіями, зокрема, як маніфестанти намагаються демонтувати конструкції з символікою та написами, присвяченими річниці незаконної анексії Криму. На думку "Руху нових сил", влада таким чином намагалася завадити незадоволеним зібратися на Майдані Незалежності. Скидають, зокрема, також інсталяції з кримськотатарськими прапорами.

Лідер "Руху нових сил", колишній очільник Одеської ОДА, позбавлений українського громадянства та видворений політик Михеїл Саакашвілі, який перебуває в Нідерландах, знову в ефірі українського телебачення заявив про готовність повернутися до України.