"Слуга" Юрченко написав заяву про вихід з фракції. Подробиці про засідання нардепів

У понеділок, в конгрессно-виставковому центрі "Парковий" почалося засіданні фракції "Слуга народу", на якому народні обранці розглянуть ряд питань.

За даними ЗМІ, одними з основних тем для обговорення стануть місцеві вибори і Виборчий кодекс.

За словами народного депутата Олександра Качури, глава фракції Давид Арахамія на засаданіі заявив, що Олександр Юрченко, помічник якого попався на хабарі, написав заяву про вихід з фракції до завершення розслідування.

Telegram Олександра Качури.

Під час бесіди з журналістами Качура не виключив, що Юрченка приймуть назад у фракцію.

"Це правильний політичний підхід, якщо він зараз вийде з фракції до моменту поки вирішитися це питання і дійсно доведе, що цих фактів не було і він не має до цього відношення, то можливо, що ми його приймемо назад у фракцію", – сказав він .

Зі свого боку нардеп Данило Гетманцев зазначив, що кадрові питання на зустрічі не розглядатимуться.

"Я не думаю, що сьогодні будуть обговорюватися кадрові питання. Напевно, саме на цьому засіданні фракції не час, а на цьому будуть питання порядку денного", – наводить його слова "Інтерфакс-Україна".

Нардеп назвав ряд законодавчих ініціатив, які повинні розглядати парламентарії на цьому пленарному тижні: "У нас дуже багато важливих питань: культурне ПДВ ми завтра будемо розглядати в залі, законопроект" Про розвідці "ми будемо розглядати, наприклад законопроект" Про захист прав споживачів фінансових послуг "будемо розглядати – дуже багато".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня в Києві відбувся з'їзд партії "Слуга народу", на якому були представлені кандидати на посади голів обласних центрів України.