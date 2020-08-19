У Києві Ситника привітали з Днем народження незвичайними банерами, назвавши "братаном". Фото

У Києві директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника привітали з Днем народження незвичайними банерами.

У середу, 19 серпня, йому виповнився 41 рік. Як вдалося дізнатися журналістові OBOZREVATEL, вітальні банери були розміщені у різних частинах столиці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Спасибі!!! Що нікого не посадив, братан!!! З Днюхою!" – йдеться на них.

У Києві директора НАБУ привітали з Днем народження незвичайними банерами

Також фото таких привітань опублікувало і агентство "Українські новини", зазначивши, що один з банерів повісили на пішохідному мосту через проспект Степана Бандери, біля станції метро "Почайна".

Привітання директора НАБУ в Києві Українські новини

Нагадаємо, Артем Ситник народився 19 серпня 1979 року у селищі Компаніївка Кіровоградської області. Він – український юрист, колишній слідчий прокуратури, перший директор Національного антикорупційного бюро України (з 16 квітня 2015 року).

Привітання Ситника з Днем народження в Києві Українські новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ оприлюднили нібито "неправдиві заяви" Ситника в резонансних справах.