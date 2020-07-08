У Києві продовжилося судилище над Порошенком: підтримати політика прийшли тисячі людей

У середу, 8 липня, Печерський районний суд Києва зібрався на чергове засідання з метою обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку.

Головує скандальний суддя Сергій Вовк. Прокуратура наполягає на арешті Порошенка на період досудового розслідування з можливістю внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначимо, що підтримати політика у центр столиці зійшлися тисячі громадян із прапорами України та кримсько-татарськими стягами. Серед них – і його колеги з "ЄС".

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Люди прийшли із прапорами України Delo

"Сьогодні в печерське судилище вперше допустили журналістів. Фракція "Європейської солідарності" прийшла підтримати лідера опозиції Петра Порошенка у цьому фарсі. Одразу збільшилася й кількість охорони ДБР", – написала нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко.

Порошенко на своїй сторінці у Facebook подякував своїм прихильникам за підтримку та пообіцяв, що боротиметься за справедливість.

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"Утретє більше десятка тисяч людей приходять під Печерський суд, щоб сказати рішуче "Ні!" політичним репресіям, зеленій владі недосвідчених, мстивих, дрібних і нікчемних. Владі, яка влаштувала зелену світлофорну хвилю російській "п'ятій колоні" всередині України. Влада, яка бореться не з Росією, агресором на нашій землі, а з волонтерами, добровольцями. Вони хочуть нас залякати. А зараз я дивлюся на десяток тисяч очей на цій площі і в жодному погляді не бачу страху", – написав народний депутат.

На суд над Порошенком вперше пустили журналістів Facebook Ірини Геращенко

Колеги Порошенка прийшли підтримати його Facebook Ірини Геращенко

Підтримка нардепа у Печерському суді Facebook Ірини Геращенко

Порошенко висловив переконання у тому, що чинна влада зайнята тим, щоб запроторити українську опозицію за ґрати. У зв'язку з цим він нагадав її представникам про долю втікача Віктора Януковича.

"За ці злочини треба буде відповідати. Ми їх не боїмося, хоч вони і тиснуть на суди. Сьогодні вночі Печерський суд ухвалив рішення продовжити ще на три місяці розслідування справи про призначення мною заступника керівника розвідки. Поза межами терміну, коли закон зобов'язує закінчити справу", – сказав п'ятий президент.

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"Для чого вони це зробили? Щоб витягнути ще 15 млн гривень коштів платників податків для ДБР. Щоб обмежити можливість мені, як лідеру опозиції, проводити передвиборчу кампанію. Наступного тижня будуть оголошені вибори, які відбудуться наприкінці жовтня. Вони дуже хочуть, щоб Порошенко не міг їздити Україною, не міг захищати інтереси українців у світі", – пояснив політик.

Втім він пообіцяв, що проукраїнські сили переможуть і їх ніщо не зупинить. "Можу запевнити, хто-хто, а я не здамся без бою!" – сказав Порошенко людям, які прийшли підтримати його.

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Суть справи

Порошенка підозрюють у справі про нібито незаконне призначення першого заступника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка шляхом тиску на тодішнього голову СЗР Єгора Божка.

Попереднє засідання у цій справі відбулося 1 липня, але тоді обрання запобіжного заходу Порошенку перенесли на 8 липня.

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