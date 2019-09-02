Київ підготував сюрприз для українців за кордоном: ексклюзивні деталі

Київ розглядає можливість розширити дію статусу "закордонний українець" замість видачі українського громадянства як другого для етнічних українців, які проживають в інших країнах.

Як розповів OBOZREVATEL співрозмовник у дипломатичних колах, відповідні рекомендації були подані з МЗС України до Офісу президента.

За словами співрозмовника, наразі складається перелік додаткових можливостей, які отримують власники статусу "закордонний українець". Для цього посольства України за кордоном проводять консультації з місцевими громадськими організаціями української діаспори і з'ясовують, які саме опції хотіли б отримати етнічні українці.

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При цьому передбачається, що за таким документом все одно не можна буде працювати на держслужбі і мати доступ до державної таємниці.

Зараз посвідчення закордонного українця дає в Україні його власникам такі самі права і свободи, як і пересічним громадянам. Так, особа має право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або здійснювати іншу трудову діяльність (ст. 9 Закону "Про правовий статус закордонних українців").

Також за посвідченням закордонного українця можна здобувати вищу освіту в Україні за кошти державного бюджету.

Ще один бонус посвідчення – можливість іммігрувати в Україну для постійного проживання поза квотами на імміграцію.

Статус закордонного українця з 2006-го до кінця 2018 року отримали, за даними МЗС, 10 322 іноземці та особи без громадянства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ №594/2019, який спрощує надання українського громадянства низці осіб.

Тепер отримати український паспорт стане простіше іноземцям або особам без громадянства, які захищали Україну (зокрема у конфлікті на Донбасі), і громадянам РФ, які зазнали політичних переслідувань.

Також президент України доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого етнічним українцям "із дружніх нам країн, які прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної батьківщини".

Раніше у цьому році президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для жителів окупованих територій "Л/ДНР", а трохи пізніше – для всіх жителів Донбасу.

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