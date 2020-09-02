У Києві напали на нардепа Полякова: введено план "Перехоплення"

На нардепа Антона Полякова напали в Шевченківському районі столиці
Подія трапилася 2 вересня приблизно о п'ятій ранку
Двоє невідомих завдали потерпілому тілесних ушкоджень і втекли
Народний депутат Антон Поляков. Гордон
Уранці 2 вересня в Києві невідомі напали і побили народного депутата України Антона Полякова.
Пригода трапилася приблизно о 05:00 біля кафе "Джаз" у Шевченківському районі столиці. Про це OBOZREVATEL повідомили власні джерела в правоохоронних органах.
Двоє людей завдали Полякову тілесних ушкоджень, після чого поїхали на автомобілі Toyota. Поліція оголосила в місті операцію "Перехоплення", щоб затримати зловмисників.
Відомо, що медики надали потерпілому нардепу допомогу на місці і не госпіталізували.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Харкові невідомі напали на громадську приймальню міської організації "Опозиційна платформа – За життя" і колишнього депутата міськради Андрія Лесика.
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