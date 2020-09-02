У Києві напали на нардепа Полякова: введено план "Перехоплення"

Уранці 2 вересня в Києві невідомі напали і побили народного депутата України Антона Полякова.

Пригода трапилася приблизно о 05:00 біля кафе "Джаз" у Шевченківському районі столиці. Про це OBOZREVATEL повідомили власні джерела в правоохоронних органах.

Двоє людей завдали Полякову тілесних ушкоджень, після чого поїхали на автомобілі Toyota. Поліція оголосила в місті операцію "Перехоплення", щоб затримати зловмисників.

Відомо, що медики надали потерпілому нардепу допомогу на місці і не госпіталізували.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Харкові невідомі напали на громадську приймальню міської організації "Опозиційна платформа – За життя" і колишнього депутата міськради Андрія Лесика.

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