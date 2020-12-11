У Кернеса в лікарні відмовила друга нирка, він на діалізі

У переобраного мера Харкова Геннадія Кернеса в лікарні погіршився стан здоров'я.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерело в оточенні політика. Зазначається, що в Кернеса повністю відмовила друга нирка.

"Зараз Кернес перебуває на стовідсотковому діалізі (процес штучного виведення продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму. – Ред.)", – сказав співрозмовник видання.

Він додав, що наступного тижня лікарі ухвалюватимуть рішення про можливість повернення хворого до Харкова.

Глава Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко підтвердив, що в Кернеса відмовила друга нирка.

"Дві нирки – в неробочому стані. Лікарі прогнозів не дають", – сказав він.

Син Кернеса, депутат Харківської облради Кирило Кернес, сказав, що спілкувався з батьком тиждень тому.

"Не повинен повернутися, а повернеться, але напевно сказати дату не можу, лікарі вирішуватимуть. У мене немає такої інформації про відмову нирки. Нічого вам сказати не можу. Востаннє тиждень тому розмовляли. Це наші сімейні справи. Насилу, але каже, скоро повернеться до Харкова", – розповів він.

Нагадаємо, що 9 грудня обраний мером Харкова на місцевих виборах Геннадій Кернес заочно, але офіційно, отримав повноваження голови міськради.

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