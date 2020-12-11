У Кернеса в лікарні відмовила друга нирка, він на діалізі
У переобраного мера Харкова Геннадія Кернеса в лікарні погіршився стан здоров'я.
Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерело в оточенні політика. Зазначається, що в Кернеса повністю відмовила друга нирка.
"Зараз Кернес перебуває на стовідсотковому діалізі (процес штучного виведення продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму. – Ред.)", – сказав співрозмовник видання.
Він додав, що наступного тижня лікарі ухвалюватимуть рішення про можливість повернення хворого до Харкова.
Глава Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко підтвердив, що в Кернеса відмовила друга нирка.
"Дві нирки – в неробочому стані. Лікарі прогнозів не дають", – сказав він.
Син Кернеса, депутат Харківської облради Кирило Кернес, сказав, що спілкувався з батьком тиждень тому.
"Не повинен повернутися, а повернеться, але напевно сказати дату не можу, лікарі вирішуватимуть. У мене немає такої інформації про відмову нирки. Нічого вам сказати не можу. Востаннє тиждень тому розмовляли. Це наші сімейні справи. Насилу, але каже, скоро повернеться до Харкова", – розповів він.
Нагадаємо, що 9 грудня обраний мером Харкова на місцевих виборах Геннадій Кернес заочно, але офіційно, отримав повноваження голови міськради.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 вересня ЗМІ заявили, що Кернес був госпіталізований через коронавірус і нібито перебуває в комі. У нього виявили двобічне запалення легенів.
Незабаром мера Харкова доставили на лікування в німецьку клініку "Шаріте", а 18 вересня з'явилася інформація, що стан Кернеса покращився. Пізніше в Кернеса пояснили причини зараження коронавірусом.
9 жовтня в Харківській міськраді заявили, що Кернес незабаром повинен повернутися в Україну.
Пізніше глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що Геннадій Кернес навряд чи повернеться з Німеччини до місцевих виборів, які призначені на 25 жовтня.
Сини Кернеса розповіли, що їхній батько йде на поправку, проте зовнішній його вигляд нагадує Ейнштейна і Дракулу.
22 жовтня лікарі не дозволили меру Харкова виходити в прямий ефір.
3 листопада з'явилася інформація, що Кернес нібито помер, проте її спростували.
Син Кернеса Данило Привалов заявив, що переобраний на третій термін мер Харкова повинен повернутися в Україну до початку першої сесії нової міськради – 20 грудня.