У Кернеса розповіли про стан мера Харкова і пообіцяли відеозвернення

Чинний мер Харкова Геннадій Кернес перебуває у стабільному стані й уже знає, що, за попередніми даними екзит-полів, виходить у лідери на виборах міського голови.

Про це заявив його перший заступник Ігор Терехов. Слова чиновника цитує пресслужба Харківської міськради.

Насамперед він зазначив, що 25 жовтня партія Кернеса проводила власне опитування, за результатами якого чинний мер перемагає в першому турі з результатом 61,2% голосів.

"Харків'яни бачать, скільки зроблено і яка системна робота ведеться. Я вдячний всім за підтримку нашого міського голови і хочу запевнити, що ми продовжимо розвивати наше улюблене місто", – сказав чиновник.

Він підкреслив, мовляв, команда просила зробити фото міського голови, однак співробітники клініки не дозволили "через свої заходи безпеки". Заступник Кернеса пообіцяв, що незабаром політик запише відеозвернення до харків'ян.

"Стан – стабільний, сумнівів у лікарів не викликає. Буде його звернення до харків'ян, фото і ролик, і головне – приїзд Геннадія Кернеса в місто Харків", – анонсував Терехов.

Нагадаємо: 14 вересня стало відомо, що Кернеса госпіталізували через коронавірус і він нібито перебуває в комі. Незабаром мера Харкова доставили на лікування в німецьку клініку "Шаріте", а 18 вересня з'явилася інформація, що його стан поліпшився. Пізніше в політика пояснили причини зараження коронавірусом, а 9 жовтня в Харківській міськраді заявили, що Кернес незабаром має повернутися до України.

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