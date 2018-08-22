У Кельні відкрилася виставка відеоігор Gamescom

На ювілейній Gamescom свої новинки покажуть понад тисяча розробників відеоігор. Німці витрачають на відеоігри нині більше грошей, ніж будь-коли раніше.У Кельні в середу, 22 серпня, відкрилася найбільша щорічна міжнародна виставка відеоігор Gamescom. На виставці зареєструвалися понад 100 учасників з понад 50 країн. Новинки світу відеоігор покажуть понад тисяча виробників.

Цьогорічним гаслом виставки є "Різноманіття перемагає". Йдеться про тенденцію до активнішого поширення відеоігор на більшій кількості платформ. Насамперед це стосується мобільних пристроїв.

Німці витрачають на відеоігри більше, ніж будь-коли

За даними німецького галузевого об'єднання Game, ринок відеоігор у Німеччині у першій половині 2018 року зріс на 17 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2017 року, сягнувши обороту 1,5 мільярда євро. Найпомітніше зростання - в секторі мобільних ігрових додатків - на 40 відсотків. Як пише Schwäbische Zeitung, німці витрачають на ігри більше грошей, ніж будь-коли раніше. Німеччина є найважливішим у Європі ринком усіх форм ігор - і п'ятим найбільшим у світі. При цьому частка вироблених в Німеччині відеоігор серед проданих у ФРН пробуксовує, нині вона становить менше шести відсотків.

Цього року Gamescom відзначає ювілей, їй 10 років. Виставка триватиме до 26 серпня. У 2017 році Gamescom відвідали понад 350 тисяч осіб.