"Українці потрапили в капкан": Портников назвав справжню мету телемосту з Росією

Український народ виявився в капкані у президента Росії Володимира Путіна та російських спецслужб і вирватися з нього зможе тільки з кров'ю.

Про це написав український журналіст Віталій Портников у блозі для "Еspreso.tv", коментуючи скандал із телемостом між українським та російським пропагандистськими каналами. За його словами, це акція, яка готувалася давно.

Як зазначив Портников, коли в 2014 році, після анексії Криму, російські окупанти відкрили фронт на Донбасі, в Кремлі це називали: "лити бензинчик". Він вважає, що це робили всюди, де можна було, проте тоді "пожежі" вдалось загасити.

Портніков пояснив мету скандалу з телемостом Скріншот

"Але сама тактика нікуди не зникла. Я б навіть сказав – вона перетворилася в стратегію", – розповів журналіст і додав, що телеміст з Москвою – це її частина.

Портников повідомив, що це тільки початок і далі подібних подій буде тільки більше. А ситуація стане гострішою, коли з'явиться новий парламент і почне приймати рішення, спрямовані на "виконання Мінських угод" або на задоволення олігархічних інтересів, зазначив він.

Новини Портніков розсекретив мету ультиматуму Путіна щодо Донбасу

За його словами, згідно зі стратегією потрібно зіштовхнути інтереси людей, домогтися повної некерованості країни. Журналіст додав, що "лити бензинчик" будуть у центрі країни і на сході, щоб забезпечити відділення від України нових регіонів країни.

"Обрання президентом країни недосвідченого шоумена, який взагалі не розуміє, де він знаходиться і які сили проти його країни задіяні – тільки частина цього зловісного плану по знищенню України", – заявив Портников.

На його думку, керівництва, яке здатне зрозуміти, що відбувається з країною, не існує. Він вважає, що є люди, які впевнені, що політика – це шоу, і жадібні олігархи, які думають про примноження стану.

"І є українці, які самі вибрали собі таку долю. Всі ці розмови про мотиви голосування, протесті проти влади," нові обличчя "й інша лабуда, яку на всі заставки продовжують повторювати проросійські пропагандисти і просто міські божевільні хороші для підручників історії", – розповів Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 24". Згодом NewsOne раптово скасував телеміст з Росією.

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