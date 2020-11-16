У Кам’янці-Подільському в другому турі обрали міського голову

Переможцем повторного голосування з виборів міського голови Кам’янця-Подільського на Хмельниччині став висуванець ВО "Свобода" Михайло Посітко.

Про це повідомляється на сайті "ОПОРИ". Він отримав 58,33% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Відповідно до протоколу Кам’янець-Подільського міського тервиборчкому від 16 листопада 2020 року, в голосуванні взяли участь 26 786 виборців.

Згідно з виборчим законодавством України, у містах із кількістю виборців 75 тисяч і більше ТВК за результатами голосування в день виборів визнає обраним кандидата, за якого проголосували більш ніж половина виборців, які прийшли на виборчі дільниці.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в неділю, 15 листопада, в Україні в декількох регіонах відбувся другий тур місцевих виборів-2020. Зокрема мешканці Сум, Одеси, Луцька, Херсона, Краматорська, Кам’янця-Подільського та Українки, що на Київщині, вибирали одного з двох кандидатів, які вийшли до другого туру. А в територіальних громадах (із кількістю жителів до 10 тисяч) у 16 регіонах повторно обирали депутатів місцевих рад.

Наступної неділі, 22 листопада, повторне голосування на місцевих виборах відбудеться в Дніпрі, Слов’янську, Ужгороді, Львові, Рівному, Черкасах, Миколаєві та низці інших міст.

29 листопада мера міста обиратимуть Чернівці.