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23 квітня • оновлено в 10:35
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Кабмін готовий перейти на роботу в режимі онлайн: все під захистом

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З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів України може проводити засідання в онлайн-режимі.

Для зв'язку міністрів передбачений захищений канал. Про це під час Facebook-трансляції OBOZREVATEL розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов (проскролльте до кінця новини, щоб подивитися відео).

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Відповідаючи на запитання, чи може уряд перейти в онлайн-режим, якщо у когось з членів Кабміну буде виявлений коронавірус, міністр сказав: "Може. Ви зараз бачите картинку, яка у мене за спиною. Якщо ви подивитеся на правий кут, то ви побачите частину спеціального програмного комплексу, який забезпечує в спеціальному режимі проведення таких засідань".

"Оскільки поки що потреби не було, він зараз просто автономний, готовий до використання", – додав Немчінов.

У кабінетах міністрів встановили захищений канал зв'язку

У кабінетах міністрів встановили захищений канал зв'язку

Скріншот відео

Він повідомив, що канал зв'язку тестувався: "Канал хороший, якість зв'язку хороша. Головне, що цей канал захищений".

У КМУ встановили захищений канал зв'язку на випадок зараження COVID-19

У КМУ встановили захищений канал зв'язку на випадок зараження COVID-19

Міністр уточнив, що для використання зв'язку міністрам буде необхідно фізично перебувати в своїх робочих кабінетах. Але вони спроектовані таким чином, щоб повністю забезпечувати життєдіяльність.

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ефіри Oboz TV Коронавірус Ексклюзив
Особа
Олег Немчінов
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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