У Кабміні різко урізали зарплати: скільки отримали міністри в квітні. Інфографіка

Уряд України урізав зарплати міністрів і ряду чиновників, однак невелика лазівка дозволяє отримувати більше встановленого максимуму.

Видання "Слово і діло" оприлюднило інформацію про те, скільки в квітні отримали державні службовці (щоб подивитися всю інфографіку, проскрольте новину до кінця).

"Згідно з ухваленними змінами до держбюджету, зарплата не зможе перевищувати розмір 10 мінімальних, тобто зможе скласти максимум 47 230 гривень. Однак є невелика лазівка: в цю суму не входять матеріальна допомога, допомога на оздоровлення, допомога по тимчасовій непрацездатності та відпускні", – зазначає видання.

Найбільше в цьому місяці отримав віце-прем'єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров – 113,9 тисяч гривень. Він отримав компенсацію за невикористану відпустку і допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Міністр оборони Андрій Таран заробив 78,5 тисяч гривень, а міністр розвитку економіки Ігор Петрашко – 64,4 тисяч гривень, але обидва через обмеження отримають тільки по 47 230 гривень.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заробив 63,3 тисячі гривень, але йому виплатять перерахунок зарплати за минулий період, і чиновник отримає більше.

Міністр фінансів Сергій Марченко заробив 49 785 гривень.

Мінімальну зарплату 47 230 отримали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб, міністр юстиції Денис малюська.

Менше всіх заробила виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій – 46 тисяч гривень.

Скільки отримали міністри в квітні

Також понад 100 тисяч заробили кілька заступників міністрів.

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів урізав зарплати керівникам державних підприємств. З 1 квітня і до кінця останнього карантинного місяця вони будуть отримувати не більше 46 тисяч гривень.

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