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17 травня • оновлено в 02:39
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У Кабміні різко урізали зарплати: скільки отримали міністри в квітні. Інфографіка

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Уряд України урізав зарплати міністрів і ряду чиновників, однак невелика лазівка дозволяє отримувати більше встановленого максимуму.

Видання "Слово і діло" оприлюднило інформацію про те, скільки в квітні отримали державні службовці (щоб подивитися всю інфографіку, проскрольте новину до кінця).

У Кабміні різко урізали зарплати: скільки отримали міністри в квітні. Інфографіка

"Згідно з ухваленними змінами до держбюджету, зарплата не зможе перевищувати розмір 10 мінімальних, тобто зможе скласти максимум 47 230 гривень. Однак є невелика лазівка: в цю суму не входять матеріальна допомога, допомога на оздоровлення, допомога по тимчасовій непрацездатності та відпускні", – зазначає видання.

Найбільше в цьому місяці отримав віце-прем'єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров – 113,9 тисяч гривень. Він отримав компенсацію за невикористану відпустку і допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Міністр оборони Андрій Таран заробив 78,5 тисяч гривень, а міністр розвитку економіки Ігор Петрашко – 64,4 тисяч гривень, але обидва через обмеження отримають тільки по 47 230 гривень.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заробив 63,3 тисячі гривень, але йому виплатять перерахунок зарплати за минулий період, і чиновник отримає більше.

Міністр фінансів Сергій Марченко заробив 49 785 гривень.

Мінімальну зарплату 47 230 отримали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб, міністр юстиції Денис малюська.

Менше всіх заробила виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій – 46 тисяч гривень.

Скільки отримали міністри в квітні

Скільки отримали міністри в квітні

Також понад 100 тисяч заробили кілька заступників міністрів.

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Скільки отримали міністри і заступники в квітні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів урізав зарплати керівникам державних підприємств. З 1 квітня і до кінця останнього карантинного місяця вони будуть отримувати не більше 46 тисяч гривень.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Зарплати чиновників
Особи
Любомира Мандзій Максим Степанов Олексій Резніков Денис Малюська Сергій Бесараб Олег Немчінов Сергій Марченко (чиновник) Владислав Криклій Ігор Петрашко Андрій Таран Михайло Федоров Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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