На закритому засіданні фракції "Слуга народу" у Верховній Раді 3 березня ухвалили рішення про кадрові перестановки в українському уряді.

Свої кандидатури озвучив президент України Володимир Зеленський. За даними джерела OBOZREVATEL, Олексій Гончарук піде у відставку. Виконувати обов'язки прем'єр-міністра буде нинішній віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Під час спілкування з журналістами депутат від "Слуги народу" Галина Янченко підтвердила цю інформацію.

На засіданні фракції "Слуга народу" визначилися, що голосуватимуть у Верховній Раді за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а також за кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду глави уряду.

Денис Шмигаль 24 канал

Зеленський вирішив провести кадрові перестановки Колаж

Новим міністром економіки повинен стати Жуковський Роман Сергійович, який працює у Світовому банку. Тимофій Милованов, нинішній міністр економічного розвитку, стане міністром аграрної політики.

Роман Жуковський LIGA.net

Мінфін очолить Уманський Ігор Іванович, колишній перший заступник міністра фінансів України.

Ігор Уманський ГолосUA

Міністерство енергетики та екології також має змінити керівника, його кандидатура поки не називається.

Ігор Користильов, імовірно, стане міністром промислового розвитку й оборонного комплексу.

Главу МЗС Вадима Пристайка може замінити чинний віцепрем'єр із питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба РБК-Україна

Главою Міноборони може стати генерал-лейтенант Андрій Таран.

Андрій Таран новини України

Главою Мінсоц Зеленський запропонував призначити Марину Лазебну.

Марина Лазебна ГолосUA

Міністерство молоді та спорту може очолити Вадим Гутцайт, директора відповідного Департаменту Київської міської державної адміністрації.

Вадим Гутцайт Вікіпедія

Кандидатом на крісло глави МОЗ називають Іллю Ємця, міністра охорони здоров'я часів Віктора Януковича.

Ілля Ємець LIGA.net

При цьому деякі відомства не мінятимуть керівників. Серед них:

міністр цифрової трансформації Михайло Федоров:

глава МВС Арсен Аваков;

міністр юстиції України Денис Малюська.

Як писав OBOZREVATEL, закрите засідання "Слуг народу" пройшло в ВР у вівторок, 3 березня. З'явилися фото та відео прибуття до будівлі парламенту Володимира Зеленського. Він приїхав на засідання на кортежі.

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