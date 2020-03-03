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3 березня • оновлено в 22:00
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У Кабміні проведуть кадрові перестановки: названо імена

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На закритому засіданні фракції "Слуга народу" у Верховній Раді 3 березня ухвалили рішення про кадрові перестановки в українському уряді.

Свої кандидатури озвучив президент України Володимир Зеленський. За даними джерела OBOZREVATEL, Олексій Гончарук піде у відставку. Виконувати обов'язки прем'єр-міністра буде нинішній віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Під час спілкування з журналістами депутат від "Слуги народу" Галина Янченко підтвердила цю інформацію.

На засіданні фракції "Слуга народу" визначилися, що голосуватимуть у Верховній Раді за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а також за кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду глави уряду.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

24 канал

Зеленський вирішив провести кадрові перестановки

Зеленський вирішив провести кадрові перестановки

Колаж

Новим міністром економіки повинен стати Жуковський Роман Сергійович, який працює у Світовому банку. Тимофій Милованов, нинішній міністр економічного розвитку, стане міністром аграрної політики.

Роман Жуковський

Роман Жуковський

LIGA.net

Мінфін очолить Уманський Ігор Іванович, колишній перший заступник міністра фінансів України.

Ігор Уманський

Ігор Уманський

ГолосUA

Міністерство енергетики та екології також має змінити керівника, його кандидатура поки не називається.

Ігор Користильов, імовірно, стане міністром промислового розвитку й оборонного комплексу.

Главу МЗС Вадима Пристайка може замінити чинний віцепрем'єр із питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

РБК-Україна

Главою Міноборони може стати генерал-лейтенант Андрій Таран.

Андрій Таран

Андрій Таран

новини України

Главою Мінсоц Зеленський запропонував призначити Марину Лазебну.

Марина Лазебна

Марина Лазебна

ГолосUA

Міністерство молоді та спорту може очолити Вадим Гутцайт, директора відповідного Департаменту Київської міської державної адміністрації.

Вадим Гутцайт

Вадим Гутцайт

Вікіпедія

Кандидатом на крісло глави МОЗ називають Іллю Ємця, міністра охорони здоров'я часів Віктора Януковича.

Ілля Ємець

Ілля Ємець

LIGA.net

При цьому деякі відомства не мінятимуть керівників. Серед них:

  • міністр цифрової трансформації Михайло Федоров:

  • глава МВС Арсен Аваков;

  • міністр юстиції України Денис Малюська.

Як писав OBOZREVATEL, закрите засідання "Слуг народу" пройшло в ВР у вівторок, 3 березня. З'явилися фото та відео прибуття до будівлі парламенту Володимира Зеленського. Він приїхав на засідання на кортежі.

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Партія Слуга народу політика
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Gordon Yury
Gordon Yury
Только Гончарук при єтом должен остаться. В противном случае весь кабмин уходит в отставку и дальше по процедуре... Ну вот такое шоу в зале ВР должно состояться - скорее всего в стиле "Квартал 95"
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
а вы, злодеи, как не садитесь - всё в управленцы Не годитесь.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Теперь эти наживутся. Скоро половина Украины во власти побывает. А кто будет дома строить и Родину защищать?
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