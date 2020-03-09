Головна Новини
9 березня • оновлено в 16:24
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У Кабміні вживуть екстрених заходів через коронавірус: спливло розпорядження Шмигаля

8.2т
Читати матеріал російською

В Україні розроблять порядок примусової госпіталізації людей, які заражені коронавірусом COVID-2019, заборонять експорт засобів індивідуального захисту та вживуть ще низку екстрених заходів.

Про це йдеться в розпорядженні прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, яке опублікувало видання "Страна". Воно було підготовлено за результатами засідання антикризового штабу.

Для того щоб протидіяти поширенню коронавірусу, в Кабінеті міністрів розподілили обов'язки між міністерствами економіки, фінансів, охорони здоров'я та інфраструктури. Крім того, обов'язки доручили очільнику МВС Аресену Авакову, главі антимонопольного комітету Юрію Тереньеву, керівнику митниці Максиму Нефьодову та головам місцевих адміністрацій.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

objectiv.tv

Так, найближчим часом в уряді повинні виконати низку завдань:

  • переглянути запаси державного резерву щодо забезпечення населення засобами індивідуального захисту з урахуванням тримісячної потреби;

  • визначитися щодо виділення грошей для поповнень цього резерву та надати детальну інформацію про обсяги експорту засобів індивідуального захисту за останні пів року;

  • подати в Кабмін інформацію щодо українських виробників засобів індивідуального захисту населення та виробничих потужностей цих підприємств;

  • за підсумками обговорення ситуації подати в Кабмін пропозицію щодо доцільності обмеження експорту засобів індивідуального захисту;

  • забезпечити виконання закону про економічну конкуренцію і захист прав пацієнтів під час роздрібної торгівлі засобами захисту;

  • розробити комунікаційний план з визначення алгоритмів дій, якщо будуть виникати випадки коронавірусу, і повідомити його місцевій владі;

  • до 12 березня внести в Кабмін пропозиції щодо призначення першого заступника міністра охорони здоров'я – головного державного санітарного лікаря, а також відпрацювати питання створення мережі центрів з контролю і профілактики хвороб;

  • знайти кошти на закупівлю лабораторними центрами виробів медичного призначення, а також тест-систем для визначення коронавірусу;

  • знайти кошти, щоб закупити для аеропорту "Бориспіль" термометри з використанням безконтактної технології.

Головам місцевих адміністрацій необхідно взяти участь у засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10 березня і визначити необхідну кількість установ для проведення обсервації.

Також прем'єр-міністр доручив оглядати всіх осіб, що прибувають в Україну, медпрацівниками або прикордонниками, забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних і медавтомобілей.

Крім того, найближчим часом в уряді повинні розробити порядок примусової госпіталізації тих пацієнтів з коронавірусом, які відмовляються їхати в лікарню, і поміщення на карантин людей, з якими заражені контактували.

Розпорядження прем'єр-міністра України

Розпорядження прем'єр-міністра України

Страна

Розпорядження прем'єр-міністра України

Розпорядження прем'єр-міністра України

Страна

Розпорядження прем'єр-міністра України

Розпорядження прем'єр-міністра України

Страна

Розпорядження прем'єр-міністра України

Розпорядження прем'єр-міністра України

Страна

Як писав OBOZREVATEL раніше, за даними української розвідки, на території Росії в українця з російським паспортом виявили симптоми коронавірусу. Його збираються відправити на Донбас.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особи
Максим Нефьодов Юрій Терентьєв Арсен Аваков Денис Шмигаль
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
84
114
Смішно
2
Цікаво
122
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Первое задание вы уже успешно провалили, распродав 5-ти летний запас масок в Китай.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Укр Кабмин неспособен составить такие масштабные организационные планы, все это написано специалистами ВОЗ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги