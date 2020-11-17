У Кабміні пригрозили штрафами мерам міст за відмову від карантину

Марина Ліснічук Політика 11:25, 17.11.2020 Оновлено: 11:33, 17.11.2020

Міських голів будуть карати штрафами за відмову виконувати розпорядження уряду щодо роботи в містах тих чи інших закладів під час карантину вихідного дня.

Зокрема, сума покарання буде такою самою, як і для будь-якого власника будівельного магазину. Про це в інтерв’ю виданню "РБК-Україна" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, мери міст не мають повноважень впливати на реалізацію постанови щодо карантинних обмежень. Адже це поза компетенцією органів самоврядування.

"Вони можуть опікуватися своїми комунальними установами й закладами. Але якщо почнуть видавати розпорядчі документи, мовляв, на останні дія локдауну вихідного дня не поширюється, то на них складатимуть такі ж адміністративні протоколи, як і на будь-якого власника будівельного магазину", – пояснив Немчінов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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