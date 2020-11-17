У Кабміні пригрозили штрафами мерам міст за відмову від карантину
Немчінов каже, що вони не мають повноважень впливати на реалізацію постанови уряду
За порушення на чиновників пообіцяли складати адмінпротоколи
Покарання буде аналогічним, як для власників будівельного магазину
Міських голів будуть карати штрафами за відмову виконувати розпорядження уряду щодо роботи в містах тих чи інших закладів під час карантину вихідного дня.
Зокрема, сума покарання буде такою самою, як і для будь-якого власника будівельного магазину. Про це в інтерв’ю виданню "РБК-Україна" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
За його словами, мери міст не мають повноважень впливати на реалізацію постанови щодо карантинних обмежень. Адже це поза компетенцією органів самоврядування.
"Вони можуть опікуватися своїми комунальними установами й закладами. Але якщо почнуть видавати розпорядчі документи, мовляв, на останні дія локдауну вихідного дня не поширюється, то на них складатимуть такі ж адміністративні протоколи, як і на будь-якого власника будівельного магазину", – пояснив Немчінов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня в Україні ввели за прикладом Ізраїлю.
Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабінет міністрів готує рішення про визнання карантину вихідного дня форс-мажором. Це спростить для бізнесу питання оренди й виконання інших зобов'язань.