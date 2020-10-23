У Кабміні назвали умову проведення виборів в ОРДЛО

Кирило Лютий Політика 22:40, 23.10.2020 Оновлено: 22:55, 23.10.2020

Місцеві вибори в окупованих і прифронтових районах Донбасу відбудуться лише після забезпечення там умов безпеки.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков у п'ятницю, 23 жовтня, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Як тільки з питань безпеки буде зрозуміло, що там можна проводити вибори, то їх там буде проведено й буде обрано міських голів", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL, віцепрем'єр – міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що влада хоче створити "економічне диво" на підконтрольних територіях Донбасу.

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