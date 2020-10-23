У Кабміні назвали умову проведення виборів в ОРДЛО

Місцеві вибори в окупованих і прифронтових районах Донбасу відбудуться лише після забезпечення там умов безпеки.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в п'ятницю, 23 жовтня, в ефірі "Свободи слова Савіка шустрий".

"Як тільки з питань безпеки буде зрозуміло, що там можна проводити вибори, то вони там будуть проведені і будуть обрані міські голови", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL, віце-прем'єр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що влада хоче створити "економічне диво" на підконтрольних територіях Донбасу.