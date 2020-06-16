У кабінеті глави СБУ Баканова знайдено "прослушку" – Дубінський

У кабінеті голови Служби безпеки України Івана Баканова виявили три прослуховуючі пристрої.

Таку заяву зробив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, крім "прослушок" за місцем роботи глави СБУ, аналогічний пристрій було знайдено і в автомобілі дружини Баканова.

"Пропоную Івану Геннадійовичу скористатися напрацюваннями щодо розшуку тих, хто прослухав Гончарука. І одразу йти з обшуками до журналіста Євгена Куксіна", – написав Дубінський.

Скриншот/Telegram-канал Олександра Дубінського

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2020-го співробітники СБУ проводили обшук на робочому місці журналіста телеканалу "1+1" Євгена Куксіна в рамках справи про прослуховування на той момент прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Журналіст тоді заявив, що не має наміру співпрацювати зі Службою безпеки України