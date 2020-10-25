У Хмельницькому активіст 7 разів взяв участь в опитуванні Зеленського і зняв усе на відео
У Хмельницькому координатор громадянської мережі "Опора", блогер Андрій Попик зумів сім разів поспіль взяти участь в опитуванні президента України Володимира Зеленського.
Цей процес він зняв на відео, щоб продемонструвати абсурдність ідеї анкетування і остаточно її дискредитувати. Ролик активіст оприлюднив на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Усе, що потрібно знати про результати "опитування" під дільницями. Проголосував десь раз сім (замучився рахувати), далі вже не було сил стримувати посмішку, хоча міг за весь мікрорайон проголосувати. Що збирається зрозуміти президент за підсумками такого опитування?" – задався питанням Попик.
За його словами, коли він запитав у інтерв'юера, чи можна взяти участь в опитуванні повторно, той відповів йому: "Давайте, зробите мені статистику".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців.
У ньому він закликав їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах і, крім голосування, відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
25 жовтня, одночасно з відкриттям виборчих дільниць, стартувало і президентське опитування.
Його проігнорував голова Верховної Ради Дмитро Разумков, хоча участь в офіційному голосуванні на виборах взяв.