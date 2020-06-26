В Херсонській обласній державній адміністрації заявили, що обмежили коло журналістів, яких долучили до висвітлення візиту президента Володимира Зеленського в область нібито через збільшення кількості хворих на коронавірус.

Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook. Там зауважили, що були вимушені "сфокусуватись на медіаканалах, які мають більше поширення та охоплюють більшу аудиторію". В ОДА додали, що зробили акцент на зареєстрованих ЗМІ, тому що це "подія високого рівня, яка має бути фахово висвітлена із дотриманням стандартів журналістики та журналістської етики".

"Сьогодні відбулась чудова та значуща пресподія для Херсонської області за участю президента України та представників уряду. Однак у зв’язку зі збільшенням кількості випадків захворювання на COVID-19 та щоденну фіксацію антирекордів інфікувань, кількість присутніх представників ЗМІ на заході була обмежена", – йдеться у повідомленні.

В ОДА зазначили, що у заході взяли участь основні національні та регіональні представники засобів масової інформації, такі як: UA:Херсон, ТРК "Твій плюс", ТРК "Херсон плюс", ТРК "ВТВ плюс" та газета "Новий день".

"Також з усіх об’єктів, на яких перебував Глава держави, здійснювалася пряма трансляція на сторінці Офісу Президента. Її також можна було переглянути на сторінці обласної державної адміністрації. Ми і надалі працюватимемо максимально відкрито і неупереджено", – додали в адміністрації.

У Херсонській ОДА пояснили, чому не пустили до Зеленського журналістів Facebook / Херсонська обласна державна адміністрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсоні ЗМІ почали публікувати порожні новини, протестуючи проти того, що висвітлювати візит президента України Володимира Зеленського покликали тільки нібито лояльні медіа.