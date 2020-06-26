У Херсоні журналістів не пустили до Зеленського: ЗМІ вибухнули кумедними новинами

У Херсоні ЗМІ почали публікувати порожні новини, протестуючи проти того, що висвітлювати візит президента України Володимира Зеленського покликали тільки нібито лояльні медіа.

Зеленський прибув із робочим візитом у Херсон у п'ятницю, 26 червня. Але, як повідомляє сайт "Перший Регіональний", висвітлювати заходи з ним покликали тільки "лояльні" ЗМІ, тоді як інших про нього навіть не повідомили.

"Висвітлювати його перебування в області дозволено тільки лояльним до глави держави ЗМІ. Запрошення вони отримували персонально від начальниці управління інформаційної політики облдержадміністрації Наталії Дзюби. Хоча повинні були розмістити анонс на офіційному сайті ОДА, чого не було зроблено", – написали у виданні.

Через це місцеві журналісти почали публікувати порожні новини про візит, замінюючи пробілами заяви глави держави, або публікуючи іронічні нотатки з цієї теми.

"Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту на Херсонщину, який відбувається, сьогодні, 26 червня відвідав Херсонський морський порт, де підписав якийсь документ. Про це ПІК повідомила семирічна дівчинка, яку в Херсонській ОДА запросили на зустріч із президентом", – написали в херсонському виданні ПІК, супроводивши новину малюнком нібито від цієї дівчинки.

У Херсоні ЗМІ оголосили бойкот через візит Зеленського Скріншот сайту NovaMedia

У Херсоні ЗМІ оголосили бойкот через візит Зеленського Скріншот сайту Кавун.City

У Херсоні ЗМІ оголосили бойкот через візит Зеленського Скріншот сайту Міст

У Херсоні ЗМІ оголосили бойкот через візит Зеленського Скріншот сайту Міст

У Херсоні ЗМІ оголосили бойкот через візит Зеленського Скріншот сайту ПІК

У Херсоні ЗМІ оголосили бойкот через візит Зеленського Скріншот сайту ПІК

У Херсоні ЗМІ оголосили бойкот через візит Зеленського Скріншот сайту ПІК

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленському в Херсоні вручили кримськотатарський прапор, а після він пообіцяв повернути півострів.