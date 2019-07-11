У Харкові взялися захистити національні меншини

У Харкові представники 13 національних громад міста і області підписали меморандум з народним депутатом Олександром Грановським. Нардеп пообіцяв організувати юридичний офіс, який візьметься за вирішення проблем, з якими стикаються представники національних меншин в Україні. Про це на своїй сторінці в Facebook написав сам Грановський.

Олександр Грановський Facebook

"Вчора підписав меморандум з 13 громадами Харкова і області - всі вони представляють національні меншини, у більшості випадків сповідують Іслам. Всі вони - українці, всі вони - харків'яни, багато з них проживають у місті понад 30 років. Я добре знаю, що означає бути у меншості і не з чуток можу прокоментувати питання різниці культур, традицій, підходів до інтерпретації історії, з чим найчастіше стикаються всі без винятку українці. Чи є проблеми у цих людей? Більш ніж достатньо. Чи відчувають вони якийсь культурний опір у місті? Радше ні. Чи багато накопичилося юридичних проблем? Вдосталь. Чи навчилися вони їх якось вирішувати? Сяк-так, відповім я", - зазначив нардеп.

Грановський і 13 етнічних громад Харкова підписали Меморандум

Щоб вирішувати проблеми громадян України, що представляють різні національні меншини, Грановський ініціює організацію юридичного офісу в Харкові. Підтримає його у цьому починанні посольство Ізраїлю в Україні.

Грановський і 13 етнічних громад Харкова підписали Меморандум

"Я пообіцяв організувати юридичний офіс, метою якого стане вникнути у проблеми вихідців з Пакистану, Туреччини, Сирії, Вірменії, Грузії, Афганістану, у проблеми ромів, яких більш ніж достатньо і інших представників етнічних громад міста і області. Відкриті люди, добрі обличчя, чисті серця. Приємно. Дивно чи ні, не знаю, але перший спільний проект буде організований за участю посольства Ізраїль в Україні, який народився ще до підписання відповідного меморандуму, але завершиться вже з моїм залученням", - повідомив депут ат.

Грановський і 13 етнічних громад Харкова підписали Меморандум

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що партія "Слуга народу" висунула в Харкові блогера з подвійним громадянством. Балотується він на тому ж окрузі, по якому йде на вибори Олександр Грановський.

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