У Харкові вирішили керувати містом без Кернеса

Марина Ліснічук Політика 12:48, 2.12.2020 Оновлено: 13:08, 2.12.2020

Харківська міська рада змінила регламент своєї роботи, щоб керувати містом без чинного мера Геннадія Кернеса.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні в середу, 2 грудня. Для роботи сесії, яка транслювалася на YouTube, зареєструвалося 66 депутатів, до порядку денного було внесено 24 питання і "Різне".

Зазначимо, що це було засідання мерії Харкова старого скликання, де в партії Кернеса більшість. І сенс ухвалених змін полягає в тому, щоб провести першу сесію нової міськради, на якій можна буде обрати його нового секретаря, без присяги мера.

Так, з причини відсутності в Харкові обраного на місцевих виборах 25 жовтня мера керувати містом буде саме секретар міськради.

Як відомо, Геннадій Кернес із вересня перебуває на лікуванні в Німеччині. В його оточенні стверджують, що він одужує. Водночас про реальний стан здоров'я політика досі ширяться суперечливі чутки, і вищезгадані зміни в регламент мерії ще більше їх підігрівають.

Нагадаємо, що за результатами підрахунку 100% протоколів, вибори мера Харкова 25 жовтня виграв чинний глава міста Геннадій Кернес. Він набрав 60,34% голосів.

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