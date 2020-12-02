У Харкові вирішили керувати містом без Кернеса
Чинний мер досі проходить лікування в німецькій клініці
У його команді стверджують, що він видужує
А раніше говорили, що політик повернеться в Україну до початку сесії нової міськради
Харківська міська рада змінила регламент своєї роботи, щоб керувати містом без чинного мера Геннадія Кернеса.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні в середу, 2 грудня. Для роботи сесії, яка транслювалася на YouTube, зареєструвалося 66 депутатів, до порядку денного було внесено 24 питання і "Різне".
Зазначимо, що це було засідання мерії Харкова старого скликання, де в партії Кернеса більшість. І сенс ухвалених змін полягає в тому, щоб провести першу сесію нової міськради, на якій можна буде обрати його нового секретаря, без присяги мера.
Так, з причини відсутності в Харкові обраного на місцевих виборах 25 жовтня мера керувати містом буде саме секретар міськради.
Як відомо, Геннадій Кернес із вересня перебуває на лікуванні в Німеччині. В його оточенні стверджують, що він одужує. Водночас про реальний стан здоров'я політика досі ширяться суперечливі чутки, і вищезгадані зміни в регламент мерії ще більше їх підігрівають.
Нагадаємо, що за результатами підрахунку 100% протоколів, вибори мера Харкова 25 жовтня виграв чинний глава міста Геннадій Кернес. Він набрав 60,34% голосів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 вересня ЗМІ заявили, що Кернеса було госпіталізовано через коронавірус і він нібито перебував у комі. У нього виявили двобічне запалення легенів.
Незабаром мера Харкова доправили на лікування в німецьку клініку "Шаріте", а 18 вересня з'явилася інформація, що стан Кернеса поліпшився. Пізніше в Кернеса пояснили причини зараження коронавірусом.
9 жовтня в Харківській міськраді заявили, що Кернес незабаром має повернутися до України.
Пізніше глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що Геннадій Кернес навряд чи повернеться з Німеччини до місцевих виборів, які призначено на 25 жовтня.
Сини Кернеса розповіли, що їхній батько почав видужувати, проте зовнішній його вигляд нагадує Ейнштейна і Дракулу.
22 жовтня лікарі не дозволили меру Харкова виходити в прямий ефір.
3 листопада з'явилася інформація, що Кернес нібито помер, проте її спростували.
Син Кернеса Данило Привалов заявив, що переобраний на третій термін мер Харкова повинен повернутися в Україну до початку першої сесії нової міськради – 20 грудня.