У Харкові скандальному депутату "ОПЗЖ" плеснули зеленкою в обличчя. Фото

Гліб Іванов Політика 21:26, 22.05.2020

У Харкові главу місцевого осередку партії "Опозиційна платформа – За життя", скандального ексдепутата міськради Андрія Лесика облили зеленкою.

Інцидент трапився у п'ятницю під час акції протесту медиків проти закриття пологового відділення лікарні Південної залізниці, пише Укрінформ.

Лесик прийшов на акцію зі своїми прихильниками, з прапорами і партійною символікою. Представники ОПЗЖ голосно виступали на підтримку медиків. У момент, коли Лесик виголосив звернення до президента України, закликаючи його "навести порядок в сфері медицини", невідомі облили партійця зеленкою, потрапивши в обличчя, і зникли з місця події.

Представника "ОПЗЖ" Андрія Лесика облили зеленкою в Харкові
ukrinform.ua

Пізніше правоохоронці затримали порушників і доставили в поліцію. По кожному з них складено адміністративний протокол за статтею "Дрібне хуліганство".

Відзначимо, що раніше на сесіях Харківської міськради Лесик неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представника "Опозиційної платформи – За життя" Наталію Королевську обсипали борошном під будівлею Донецького окружного суду.

Коментувати
Політика

Дивіться також

"Ніч була напруженою": Віталій Кличко розповів про дідівщину в армії

У Баканова знайшли фірму в Іспанії: голову СБУ поставили перед вибором

"Напевно, завербували": Ломаченко викликала нові суперечки у мережі, підтримавши УПЦ МП

Важкопоранених вивозили вертольотами, від полону рятували медсестри. Волонтер про страшну трагедію під Волновахою в 2014 році

Бійців із батальйону Кульчицького розстріляли на Житомирщині: подробиці кривавої драми