У Харкові кандидат від "Слуги народу" зачитав реп. Відео

У Харкові адвокат, кандидат у депутати від партії "Слуга народу" Джамал Стаценко представив свою передвиборну програму, знявши кліп, у якому прочитав реп.

Відповідне відео він опублікував на своєму Youtube-каналі, зазначивши, що балотується по округу №2 – Слобідський та Основ'янський райони. Кандидат іде під №6 до Харківської міської ради та Харківської обласної ради (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У тексті під назвою "Стану депутатом" кандидат намагався представити себе та повідомити, чим займатиметься на посаді депутата. Станом на 20:00 17 жовтня кліп набрав 1144 перегляди та 98 дизлайків.

"Кліп було знято за 6 годин, ми почали о 6:06, на вулиці було +6", – зазначив Стаценко.

У коментарях під відео користувачі висловили свою думку стосовно такого креативного підходу до політики. "Марихуану, начебто, ще не легалізували... Або просто переплутали місцеве самоврядування з Євробаченням... Жесть", "Ідіотизм понад усе. Так Зе, ось це реально 95 квартал", "Це гр*бані безглузді понти! Зараз я в тобі побачила зовсім іншу людину. Це ганьба", "Питання до автора. Зокрема, до Джамала Стаценка. Хто напоумив зняти це убозтво? Ви реально думаєте хайпонути просто на пісні, водночас ні фіга не зробивши?" – написали в мережі.

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