У Харківській ОДА звільнили 200 чиновників

Голова Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА) Олексій Кучер почав впроваджувати сучасну європейську практику зниження витрат на чиновницький апарат під час карантину.

Так, він першим в Україні зайнявся процесом реорганізації ОДА, в рамках якого звільнили 20% співробітників (190 осіб), серед них – 15 топчиновників. Як повідомляється на сайті ХОДА, для реалізації цих кроків Кучер підписав кілька розпоряджень. Їх мета – зменшити витрати на утримання апарату майже на третину.

"Згідно з розпорядженнями, які я підписав, завершиться скорочення чисельності працівників ОДА – в цілому вона скоротиться на 20% (це близько 190 посад). Також припиняється діяльність шести юридичних осіб. Робочі процеси будуть оптимізовані, в тому числі ліквідуємо дублювання функцій в структурних підрозділах" , – розповів Кучер.

Також в структурі ОДА створять незалежний підрозділ для розподілу коштів між структурними підрозділами та РДА.

"Це дозволить уникнути значного дисбалансу в розмірах заробітних плат звичайних працівників. Прибирається ситуація, коли в одному структурному підрозділі працівники отримують заробітну плату в 20 тисяч гривень, а в іншому – не більше 7 тисяч гривень", – пояснив голова ХОДА.

Крім того, будуть ліквідовані кілька департаментів адміністрації. Наприклад, припинить своє існування департамент масових комунікацій, департамент підвищення конкурентоспроможності регіону, юридичний департамент і відділ доступу до публічної інформації.

Всі ці структурні підрозділи адміністрації до реорганізації мали статус юридичної особи, тобто контролювати їх роботу та витрати було дуже важко, що створювало можливості для розвитку корупційних схем.

Така система почала формуватися ще за Михайла Добкіна, який очолював Харківську область у 2010-2014 роках. Її розвиток продовжився при всіх наступних очільниках ОДА.

Тепер же замість ліквідованих департаментів будуть створені нові, які не матимуть статусу юридичної особи, що дозволить краще контролювати їх діяльність.

Для ефективного контролю в Харківській ОДА Кучер планує створити управління внутрішнього аудиту та правової перевірки, яке стежитиме за фінансовою дисципліною, витратою бюджетних коштів і дотриманням законодавства в ОДА, РДА та підзвітних установах.

Крім того, за останній час із ХОДА було звільнено 15 чиновників, які обіймали керівні посади і мали можливість розкрадати бюджетні кошти. На їх місця, за словами голови області, вже знайшли кваліфікованих фахівців.