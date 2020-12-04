У Харківській міськраді назвали терміни повернення Кернеса

Обраний глава Харкова Геннадій Кернес не прийде на першу сесію міськради, яка призначена на 9 грудня.

Як повідомив "Українській правді" голова Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, Кернес не встигне прибути в місто до вказаної дати.

"З нами ніхто цю дату (9 грудня – ред.) не обговорював. Це рішення виборчої комісії. Ми планували, що сесія відбудеться ближче до 20 грудня. На 9-е він точно не встигає, я так розумію", – сказав він.

Водночас джерело видання в міськраді повідомило, що Територіальна виборча комісія може призначити нову дату на першу сесію. Рішення про це ТВК ухвалить у п'ятницю, 4 грудня.

Нагадаємо, що Харківська міська рада змінила регламент своєї роботи, щоб управляти містом без мера Геннадія Кернеса.

Раніше заступник міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня.

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