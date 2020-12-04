У Харківській міськраді назвали терміни повернення Кернеса
Обраний глава Харкова Геннадій Кернес не прийде на першу сесію міськради, яка призначена на 9 грудня.
Як повідомив "Українській правді" голова Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, Кернес не встигне прибути в місто до вказаної дати.
"З нами ніхто цю дату (9 грудня – ред.) не обговорював. Це рішення виборчої комісії. Ми планували, що сесія відбудеться ближче до 20 грудня. На 9-е він точно не встигає, я так розумію", – сказав він.
Водночас джерело видання в міськраді повідомило, що Територіальна виборча комісія може призначити нову дату на першу сесію. Рішення про це ТВК ухвалить у п'ятницю, 4 грудня.
Нагадаємо, що Харківська міська рада змінила регламент своєї роботи, щоб управляти містом без мера Геннадія Кернеса.
Раніше заступник міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 вересня ЗМІ заявили, що Кернес був госпіталізований через коронавірус і нібито перебував у комі. У нього виявили двобічне запалення легенів.
Незабаром мера Харкова доправили на лікування в німецьку клініку "Шаріте", а 18 вересня з'явилася інформація, що стан Кернеса покращився. Пізніше у Кернеса пояснили причини зараження коронавірусом.
9 жовтня в Харківській міськраді заявили, що Кернес незабаром має повернутися в Україну.
Пізніше глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що Геннадій Кернес навряд чи повернеться з Німеччини до місцевих виборів, які призначено на 25 жовтня.
Сини Кернеса розповіли, що їхній батько видужує, проте зовнішній його вигляд нагадує Ейнштейна і Дракулу.
22 жовтня лікарі не дозволили меру Харкова виходити в прямий ефір.
3 листопада з'явилася інформація, що Кернес нібито помер, проте її спростували.
Син Кернеса Данило Привалов заявив, що переобраний на третій термін мер Харкова має повернутися в Україну до початку першої сесії нової міськради – 20 грудня.