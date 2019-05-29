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/Політика

У Грузії зажадали екстрадиції Саакашвілі: у чому справа

2.2тЧитати матеріал російською

У Грузії мають намір знову підняти питання про екстрадицію колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі.

Про це заявив депутат грузинського парламенту від правлячої партії Нукрі Кантарія, передає "Грузія Online". За його словами, колеги по фракції парламентської більшості теж підтримують таку ініціативу.

На думку депутат Акакія Зоідзе, грузинській прокуратурі слід звернутися до України з вимогою про екстрадицію Саакашвілі.

"Наша прокуратура, напевно, ще раз звернеться до України. За ідеєю, повинна звернутися", - сказав він.

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У Грузії щодо Саакашвілі було порушено кілька кримінальних справ, за низкою яких він був заочно засуджений. До того, як Саакашвілі був позбавлений українського громадянства і покинув Україну, грузинська сторона неодноразово зверталася до Києва із запитом про його екстрадицію на батьківщину.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-глава Грузії Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну 29 травня рейсом із Варшави. Напередодні президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство, змінивши у такий спосіб указ п'ятого глави держави Петра Порошенка.

Після повернення Саакашвілі українського громадянства з'ясувалося, що його партія "Рух нових сил" братиме участь у позачергових виборах до Верховної Ради.

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Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Грузія
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Иванов Петр
Иванов Петр
"В Грузии потребовали экстрадиции Саакашвили"-может быть именно для этого Михо и вернули гражданство?
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Хрена лысого грузинам, а Украина должна добиваться от Грузии компенсации за голодомор украинцев,который устроил их грузин.
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Белякова Светлана
Белякова Светлана
Спaсибо тoмy, кто пoказaл мне чyдo-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁p22yf1k Простo пpойдя пpоcтoй oпрос получила почти пoлугoдовyю заpплaтy)) Пoльзуйтеcь, пoка ecть возмoжность=)
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