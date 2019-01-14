У ''Громадянській позиції'' заявили про обстріл авто співробітників штабу Гриценка

У ніч із 13 на 14 січня невідомі обстріляли автомобіль двох працівників Центрального штабу Анатолія Гриценка — прес-секретаря Європейської партії України та головного редактора партійної газети.

Зловмисники зробили 10 пострілів у лобове скло та кузов автомобіля, пробили колесо. За фактом злочину викликали поліцію, передає прес-служба штабу Гриценка.

Автомобіль, який обстріляли невідомі gp.org.ua

Автомобіль, який обстріляли невідомі gp.org.ua

Постраждалі пов'язують напад із їхньою роботою у виборчому штабі Гриценка.

Новини У мережі розповіли про брехню та правду щодо Гриценка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня на З'їзді Європейської партії України було ухвалене рішення підтримати на президентських виборах Гриценка як єдиного кандидата від об'єднаної демократичної опозиції.

Нагадаємо, що 28 листопада 2018 року в Одесі скоїли бандитський напад на кандидата в президенти Гриценка під час його робочої поїздки у регіон. Під час бійки, влаштованої тітушками, постраждали троє членів партії "Громадянська позиція".

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