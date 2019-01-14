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/Політика

У ''Громадянській позиції'' заявили про обстріл авто співробітників штабу Гриценка

1.7тЧитати матеріал російською

У ніч із 13 на 14 січня невідомі обстріляли автомобіль двох працівників Центрального штабу Анатолія Гриценка — прес-секретаря Європейської партії України та головного редактора партійної газети.

Зловмисники зробили 10 пострілів у лобове скло та кузов автомобіля, пробили колесо. За фактом злочину викликали поліцію, передає прес-служба штабу Гриценка.

Автомобіль, який обстріляли невідомі

Автомобіль, який обстріляли невідомі

gp.org.ua

Автомобіль, який обстріляли невідомі

Автомобіль, який обстріляли невідомі

gp.org.ua

Постраждалі пов'язують напад із їхньою роботою у виборчому штабі Гриценка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня на З'їзді Європейської партії України було ухвалене рішення підтримати на президентських виборах Гриценка як єдиного кандидата від об'єднаної демократичної опозиції.

Нагадаємо, що 28 листопада 2018 року в Одесі скоїли бандитський напад на кандидата в президенти Гриценка під час його робочої поїздки у регіон. Під час бійки, влаштованої тітушками, постраждали троє членів партії "Громадянська позиція".

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
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CARGO 100
CARGO 100
Зеленский вообще Пороха похоронил ...
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Иванов Александр
Иванов Александр
От обстрела из рогатки следы и то побольше остаются. Очень неуклюже и несуразно это сделано,и также бездарно преподнесено.
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Volodin Dima
Volodin Dima
Сразу вспоминаются выборы в Бригаде, когда там сами сжигали свои же листовки для привличения внимания.
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