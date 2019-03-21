|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

У Гриценка показали ключові позиції його програми

1.4тЧитати матеріал російською

У виборчому штабі кандидата у президенти, лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка перерахували головні позиції його програми.

Їхній перелік опубліковано на офіційній сторінці у Facebook. Вони охоплюють всі сфери життя українського суспільства, починаючи від економіки і закінчуючи медициною.

Зокрема Гриценко пропонує реалізувати такі кроки:

  • закон про імпічмент президента;

  • контрактна армія, скорочення кількості генералів, а "Феофанія" — для лікування фронтовиків;

  • легалізація та облік зброї;

  • нова виборча система;

  • скорочення чиновників зі збільшенням зарплати і посиленням відповідальності за корупцію;

  • заборона дорогої політичної реклами;

  • економічне зростання 10% на рік;

  • перепис населення;

  • легалізація капіталів;

  • держконтроль над діяльністю банків;

  • підтримка вітчизняного виробника;

  • мораторій на експорт деревини під виглядом дров;

  • ринок землі після 100% формування земельного кадастру;

  • підвищення пенсії до економічно обґрунтованого рівня;

  • середня зарплата в Україні — понад 700 євро;

  • суддям-хабарникам — довічне ув'язнення з конфіскацією майна;

  • держпрограма кредитування житла для переселенців;

  • за підробку ліків, виготовлення і розповсюдження наркотиків — кримінальна відповідальність;

  • страхова медицина;

  • скасування районних і скорочення обласних держадміністрацій;

  • переведення функцій держави на інтернет-технології.

Новини
Гриценко представив свою команду в Івано-Франківську

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба Анатолія Гриценка

Також у штабі Гриценко проаналізували і оприлюднили його погляди на п'ять найважливіших для нинішньої України питань.

Донбас

Повернення окупованих територій на Донбасі має бути не "капітулянтським" і без "особливих статусів" за допомогою "дипломатичних, військових, економічних, санкційних засобів спільно із зарубіжними партнерами".

Крим

Україна не буде поступатися правом на Крим в обмін на будь-які економічні поступки.

Зовнішня політика

Зовнішня політика України буде "відповідальною і прогнозованою", а дипломатія буде націлена на "зміцнення безпеки України, захист і звільнення наших громадян".

Новини
Гриценко обіцяє ввести перевірку на поліграфі всіх, хто працює на ключових посадах

Мовне питання

В Україні не буде "дискримінації за расовою, мовною, релігійною, статевою або іншою ознакою — буде захист прав і свобод усіх громадян, незалежно від того, голосували вони за президента чи іншого кандидата".

Визначальними у розвитку української культури і мови будуть "не обмеження і покарання, а стимули для виробництва українських культурних шедеврів, перш за все українського кіно, книговидавництва, сучасних проектів для підлітків і молоді".

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти Анатолій Гриценко в разі перемоги на виборах найбільші зусилля спрямує на боротьбу з корупцією, податковим шахрайством і тиском силовиків на бізнес. Також політик пообіцяв досягти рівня зарплат у 700 євро.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки