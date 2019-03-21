У Гриценка показали ключові позиції його програми

У виборчому штабі кандидата у президенти, лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка перерахували головні позиції його програми.

Їхній перелік опубліковано на офіційній сторінці у Facebook. Вони охоплюють всі сфери життя українського суспільства, починаючи від економіки і закінчуючи медициною.

Зокрема Гриценко пропонує реалізувати такі кроки:

закон про імпічмент президента;

контрактна армія, скорочення кількості генералів, а "Феофанія" — для лікування фронтовиків;

легалізація та облік зброї;

нова виборча система;

скорочення чиновників зі збільшенням зарплати і посиленням відповідальності за корупцію;

заборона дорогої політичної реклами;

економічне зростання 10% на рік;

перепис населення;

легалізація капіталів;

держконтроль над діяльністю банків;

підтримка вітчизняного виробника;

мораторій на експорт деревини під виглядом дров;

ринок землі після 100% формування земельного кадастру;

підвищення пенсії до економічно обґрунтованого рівня;

середня зарплата в Україні — понад 700 євро;

суддям-хабарникам — довічне ув'язнення з конфіскацією майна;

держпрограма кредитування житла для переселенців;

за підробку ліків, виготовлення і розповсюдження наркотиків — кримінальна відповідальність;

страхова медицина;

скасування районних і скорочення обласних держадміністрацій;

переведення функцій держави на інтернет-технології.

Анатолій Гриценко Прес-служба Анатолія Гриценка

Також у штабі Гриценко проаналізували і оприлюднили його погляди на п'ять найважливіших для нинішньої України питань.

Донбас

Повернення окупованих територій на Донбасі має бути не "капітулянтським" і без "особливих статусів" за допомогою "дипломатичних, військових, економічних, санкційних засобів спільно із зарубіжними партнерами".

Крим

Україна не буде поступатися правом на Крим в обмін на будь-які економічні поступки.

Зовнішня політика

Зовнішня політика України буде "відповідальною і прогнозованою", а дипломатія буде націлена на "зміцнення безпеки України, захист і звільнення наших громадян".

Мовне питання

В Україні не буде "дискримінації за расовою, мовною, релігійною, статевою або іншою ознакою — буде захист прав і свобод усіх громадян, незалежно від того, голосували вони за президента чи іншого кандидата".

Визначальними у розвитку української культури і мови будуть "не обмеження і покарання, а стимули для виробництва українських культурних шедеврів, перш за все українського кіно, книговидавництва, сучасних проектів для підлітків і молоді".

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти Анатолій Гриценко в разі перемоги на виборах найбільші зусилля спрямує на боротьбу з корупцією, податковим шахрайством і тиском силовиків на бізнес. Також політик пообіцяв досягти рівня зарплат у 700 євро.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!