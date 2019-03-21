У Гриценка показали ключові позиції його програми

У виборчому штабі кандидата у президенти, лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка перерахували головні позиції його програми.
Їхній перелік опубліковано на офіційній сторінці у Facebook. Вони охоплюють всі сфери життя українського суспільства, починаючи від економіки і закінчуючи медициною.
Зокрема Гриценко пропонує реалізувати такі кроки:
закон про імпічмент президента;
контрактна армія, скорочення кількості генералів, а "Феофанія" — для лікування фронтовиків;
легалізація та облік зброї;
нова виборча система;
скорочення чиновників зі збільшенням зарплати і посиленням відповідальності за корупцію;
заборона дорогої політичної реклами;
економічне зростання 10% на рік;
перепис населення;
легалізація капіталів;
держконтроль над діяльністю банків;
підтримка вітчизняного виробника;
мораторій на експорт деревини під виглядом дров;
ринок землі після 100% формування земельного кадастру;
підвищення пенсії до економічно обґрунтованого рівня;
середня зарплата в Україні — понад 700 євро;
суддям-хабарникам — довічне ув'язнення з конфіскацією майна;
держпрограма кредитування житла для переселенців;
за підробку ліків, виготовлення і розповсюдження наркотиків — кримінальна відповідальність;
страхова медицина;
скасування районних і скорочення обласних держадміністрацій;
переведення функцій держави на інтернет-технології.
Анатолій Гриценко
Прес-служба Анатолія Гриценка
Також у штабі Гриценко проаналізували і оприлюднили його погляди на п'ять найважливіших для нинішньої України питань.
Донбас
Повернення окупованих територій на Донбасі має бути не "капітулянтським" і без "особливих статусів" за допомогою "дипломатичних, військових, економічних, санкційних засобів спільно із зарубіжними партнерами".
Крим
Україна не буде поступатися правом на Крим в обмін на будь-які економічні поступки.
Зовнішня політика
Зовнішня політика України буде "відповідальною і прогнозованою", а дипломатія буде націлена на "зміцнення безпеки України, захист і звільнення наших громадян".
Мовне питання
В Україні не буде "дискримінації за расовою, мовною, релігійною, статевою або іншою ознакою — буде захист прав і свобод усіх громадян, незалежно від того, голосували вони за президента чи іншого кандидата".
Визначальними у розвитку української культури і мови будуть "не обмеження і покарання, а стимули для виробництва українських культурних шедеврів, перш за все українського кіно, книговидавництва, сучасних проектів для підлітків і молоді".
Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти Анатолій Гриценко в разі перемоги на виборах найбільші зусилля спрямує на боротьбу з корупцією, податковим шахрайством і тиском силовиків на бізнес. Також політик пообіцяв досягти рівня зарплат у 700 євро.
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