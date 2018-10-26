У Греції стався підводний землетрус: жертв немає

Через підводний землетрус, що стався неподалік від грецького острова Закінтос, були пошкоджені дороги та системи електропостачання. Про жертв не повідомляється.В ніч на п'ятницю, 26 жовтня, у Греції стався потужний підводний землетрус. За даними обсерваторії землетрусів в Афінах, він був магнітудою 6,4, Геологічна служба США (USGS) повідомила, що його сила склала 6,8. Епіцентр землетрусу був розташований в 35 кілометрах на південний захід від села Літакія на острові Закінтос, в 290 кілометрах від Афін. Але поштовхи були відчутні також на материку, повідомляє агенція AFP. За оцінками обсерваторій, джерело поштовхів було розташоване на глибині від п'яти до 16,6 кілометра.

За останніми даними, землетрус не завдав значної шкоди. У найбільшому місті острова Закінтос було припинене електропостачання, повідомив пожежний департамент. Через зсуви були заблоковані дороги. За попередніми даними, житло не було пошкоджено.

Місцеві ЗМІ повідомили, що у місті Піргос на заході півострова Пелопоннес було сильно пошкоджено візантійську вежу, збудовану у XII столітті. За останніми даними, постраждалих від землетрусу немає.