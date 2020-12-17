У "Голосі" попередили про "корупційний реванш" в Україні та звернулися до влади

У партії "Голос" зажадали від влади зосередитися на заходах щодо порятунку економіки та боротьби з корупцією, а не "торгувати державними посадами".

Про це заявила лідерка партії Кіра Рудик, повідомили у пресслужбі політсили у Facebook. Вона зауважила, що ініційовані президентом Володимиром Зеленським та урядом кадрові перестановки повертають Україну до часів, коли "політика робилася поза парламентом і була лише продовженням інтересів окремих бізнес-груп".

"Депутати монобільшості та члени профільних комітетів Ради так і не дізнались, чому якийсь міністр раптом подав у відставку, а інший, чиї провали очевидні для всієї країни, лишається. Часи залаштункових кадрових договорняків повертаються! Сумно, що чинного президента вистачило ненадовго, і обіцянки прозорої кадрової політики зі ставкою на професіоналізм виявились лише акторською грою", – повідомила вона.

Рудик попередила: якщо влада вважає, що люди не помітять корупційний реванш на найвищому рівні, про це дуже швидко нагадає вулиця.

"Партія "Голос" вимагає від чинної влади відмовитись від торгівлі державними посадами та зосередитися на негайних антикризових заходах стосовно економіки, боротьби з корупцією та національної безпеки. Україна перебуває у глибокій кризі", – наголосила народна депутатка.