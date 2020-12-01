У "Голосі" назвали причини провалу карантину вихідного дня та умову для ефективності локдауну

Для ефективності локдауну уряд мусить запровадити зрозумілий та доступний пакет соціально-економічної допомоги для бізнесу, оскільки головною причиною провалу ідеї карантину вихідного дня стала відсутність діалогу між урядом та підприємцями.

За словами голови партії "Голос" Кіри Рудик, між владою та бізнесом не було порозуміння щодо грошових виплат, податкових пільг чи будь-яких інших компенсацій збитків, йдеться в Facebook політсили.

"Зараз ми бачимо, що уряд не зробив висновків зі свого провалу та лише імітує розробку реальних механізмів збереження робочих місць на період карантину. Відтак підприємствам для виживання доводиться переходити в тінь та максимально скорочувати штат. Тисячі людей щодня втрачають роботу", – зазначила лідерка партії.

Вона зазначила, що вже почав справджуватися "негативний прогноз про продовження роботи ресторанів та розважальних закладів в умовах локдауну — за хабарі поліції вони купують можливість хоч якось вижити". А оскільки уряд не залишає бізнесу іншого виходу така тенденція збережеться і після введення локдауну.

"В Україні вже немає жодного громадянина, у якого рідні чи знайомі не перехворіли або не хворіють зараз на COVID-19. Поширення захворюваності вимагає запровадження повного локдауну — це медичний факт. Але якщо карантину не передуватиме допомога з боку держави, то це буде лише імітація реальних дій — що, на жаль, вже стало фірмовим стилем чинного уряду", – наголосила Рудик.

Нагадаємо, локдаун передбачає повну або часткову заборону на свободу пересування та соціальних контактів, які покликані зупинити зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Також обмеження стосуються діяльності практично всіх підприємств, установ та організацій, закриття кордонів та припинення міжнародного сполучення.

Водночас карантин вихідного дня, що діяв в Україні протягом трьох тижнів листопада, це обмеження, що діяли тільки на вихідних. Закривалася більшість магазинів, кафе та ресторани працювали "на винос", було заборонено роботу фуд-кортів і розважальних зон у торгових центрах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Голос" внесла законопроєкт, який передбачає звільнення малого бізнесу від сплати ЄСВ до кінця січня 2021-го. Також місцевій владі необхідно дозволити самостійно зменшувати ставки місцевих податків, вважають у політсилі.