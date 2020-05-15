Глава Служби безпеки України Іван Баканов нібито має особняк у селі Ходосівка під Києвом, ринкова вартість якого – від 7 до 8 млн гривень.

Про це заявили журналісти телеканалу "Прямий" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Журналісти знайшли будинок Баканова під Києвом Колаж

За реєстрами, у Баканова є квартира в Кривому Розі й ще одна на Печерську в Києві. У столиці в тому ж будинку зареєстрована і квартира дружини глави СБУ Оксани Лазаренко. Судячи з номерів, ці квартири подружжя розташовані одна над іншою.

Будинок у Кривому Розі, в якому розташована квартира глави СБУ Скріншот

У селі Ходосівка, за реєстром майнових прав, Баканову належить чотири сотки, ще дев'ять – на його дружині. Однак, як стверджують журналісти, сім'я користується великим двоповерховим будинком, біля якого є власне озеро та невеликий парк.

Скріншот

У січні 2014 року на місці озера ще був ліс, зазначили журналісти. Через два місяці в березні – лісу вже немає, а екскаватор якраз викопував водойму.

Видання також зазначило, що в соцмережах родичі Баканова постили фотографії, зроблені на ділянці біля цього будинку.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський у фільмі про першу річницю своєї влади заявив, що зараз чиновники в Україні отримують до 47 тис. гривень. Водночас Іван Баканов у березні з усіма надбавками і преміями отримав 87 399 гривень.