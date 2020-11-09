У Генштабі знищили матеріали про вторгнення Росії до Криму. Документ

Колишній начальник Генерального штабу ЗСУ Володимир Замана заявив, що в ГШ знищили документи про вторгнення російської армії до Криму і спроби Збройних сил чинити опір.

В інтерв'ю головній редакторці "Гордону" Олесі Бацман генерал-полковник розповів, що його захист отримала таку відповідь в Генштабі (щоб подивитися документи, доскрольте сторінку до кінця).

"Жоден військовий, який був в Криму, жоден військовий в Генеральному штабі не знає про жодні накази (чинити опір окупантам). Ми зробили запит до Міністерства оборони і отримали відповідь, що розвідувальних відомостей про порушення повітряного простору в Криму, про застосування збройних сил РФ, про розпорядження (тодішнього в.о. президента Олександра) Турчинова про застосування Збройних сил, наказів якихось немає. Відповідь наступна: всі ці матеріали були знищені в 2016 – 2017 роках. Нам так відповіли в Міноборони", – розповів Замана.

У відповіді помічника командувача з правової роботи – начальника юридичної служби Повітряних сил ЗСУ Сергія Дубровського від 6 жовтня говориться, що інформація і документи про те, коли вперше і скільки разів протягом лютого – березня 2014 року російські літаки і вертольоти вторгалися в повітряний простір України над територією Криму, відсутні "у зв'язку з їхнім знищенням відповідно до акта на знищення №1781 дсп від 22 грудня 2017 року".

Також відсутня інформація про спроби ЗСУ знищити зазначену авіацію. Вона ліквідована указом №293 нт від 26 травня 2016 року.

"Це парадоксальні речі. У нас є матеріали – розпорядження, укази, – яким 30 – 50 років. А ці (документи) ні з того ні з сього (знищили). Я можу тільки здогадуватися, (чому це відбулося). Міністр оборони не мав права, і він не взяв би на себе таку відповідальність знищити такі матеріали. це тільки розпорядження зверху. Яка причина? або приховати свою бездіяльність, або приховати свій намір. Тому що це дуже важливі матеріали", – впевнений Замана.

Нагадаємо, що Володимир Замана займав посаду керівника Генерального штабу ЗСУ з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року. З 22 лютого по червень 2014 він був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони України. 25 лютого 2019 року Заману внесли в базу "миротворця" як "агента впливу Росії в Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні Замана розповів про спроби розгону Майдану в лютому 2014 року, тиску побіжного президента Віктора Януковича і про неготовність Збройних сил України до початку війни.