У G7 закликали Україну терміново вирішити кризу з КСУ

Олексій Тітофф Політика 08:32, 5.11.2020 Оновлено: 08:32, 5.11.2020

Посли країн Великої сімки закликали Україну врегулювати ситуацію, пов'язану з Конституційним судом.

Про це йдеться на сторінці головування США в групі послів G7 в Twitter після зустрічі дипломатів G7 з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

"Під час зустрічі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 вітали зусилля прореформаторськіх сил, що об'єдналися для врегулювання ситуації, пов'язаної з Конституційним судом", – вказано в повідомленні.

Посли G7 підкреслили, що для врегулювання кризи потрібні негайні дії.

"Для врегулювання кризи потрібні швидкі дії. Потім потрібно докласти спільних зусиль для подальшого зміцнення українських антикорупційних інституцій і створення судової системи, яка завоює довіру народу України", – відмічено в інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч з послами країн "Групи семи".

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