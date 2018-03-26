У ФРН зростає кількість мігрантів без документів, яких не можуть відправити додому

Близько 65 тисяч мігрантів, яким відмовили у наданні притулку у ФРН, не можуть повернути додому через відсутність у них документів. Їхня кількість у 2017 році зросла на 70 відсотків.У Німеччині протягом 2017 року збільшилася кількість прохачів притулку та мігрантів, яким було відмовлено в праві перебувати на території ФРН, але які не можуть бути повернуті до країн їхнього походження через відсутність у них необхідних документів.

Як повідомили в понеділок, 26 березня, видання меідагрупи Funke з посиланням на внутрішній звіт міністерства внутрішніх справ ФРН, станом на кінець 2017 року таких осіб у ФРН налічувалося майже 65 тисяч. Це на понад 70 відсотків більше, ніж було станом на кінець 2016 року - тоді осіб, яким відмовили у наданні притулку та яких через відсутність документів не можуть відправити до країн походження, було близько 38 тисяч.

Найбільше таких осіб походять з Індії та Пакистану - 5,7 тисячі та 4,9 тисячі відповідно. Також велика кількість таких осіб походить з Афганістану (3,9 тисячі) та Росії (3,8 тисячі). Крім того, німецьким органам влади не вдалось визначити громадянство ще майже 3,8 тисячі таких осіб без документів.

За даними німецької Федеральної служби з питань міграції та біженців (BAMF), протягом 2017 року з країни було вислано до країн походження близько 26 тисяч мігрантів, яким було відмовлено у наданні притулку. У попередньому році їхня кількість була дещо вищою - 28 тисяч осіб.