У ФРН зростає кількість дозволів на володіння зброєю

У 2018 році у ФРН було видано понад 53 тисячі нових дозволів на володіння короткоствольною зброєю. Попит на зброю пояснюється відчуттям незахищеності, вважають у поліції.У Німеччині зросла кількість виданих дозволів на володіння короткоствольною зброєю. За даними міністерства внутрішніх справ країни, на 31 грудня 2018 року ліцензії на таке озброєння мали понад 610 тисяч громадян, що на 53 377 або близько 9,6 відсотка більше, ніж роком раніше.

Зростання інтересу до короткоствольною зброї стало вже тенденцією у ФРН. Зокрема, у 2017 році було видано 87 800 нових дозволів, а у 2016 році - 183 830. Особливо високий попит на озброєння спостерігався після нападів на жінок у новорічну ніч (на 1 січня 2016 року) у Кельні.

Використання стрілецької зброї дозволяється в ФРН лише в екстрених випадках. Основною вимогою для отримання ліцензії є досягнення повноліття, а також відповідні особисті якості та надійність заявника.

Загальна кількість вогнепальної зброї, яка є на руках у німців, також зростає. За офіційними даними, зараз в обігу перебуває майже 5,4 мільйона одиниць вогнепальної зброї, що на 27 тисяч більше, ніж у попередньому році. Серед них приблизно 3,6 мільйона одиниць довгоствольної зброї, як-от рушниць.

У поліції вважають, що попит на зброю у ФРН обумовлений відчуттям незахищеності серед населення. "Така зброя свідчить про оманливу безпеку або ще більшу готовність до оборони. Це саме те, що може загострити ситуацію і, можливо, зробити власника зброї злочинцем", - говорить голова профспілки поліції Німеччини (GdP) Олівер Малхов (Oliver Malchow).

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