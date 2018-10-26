У ФРН закриють останній завод з виробництва комп'ютерів у Європі

У 2020 році в баварському Аугсбургу закриють завод Fujitsu, що є останнім виробником комп'ютерів у Європі. Через перенесення виробництва до Японії робочі місця втратять 1500 працівників.Останній завод у Європі, що виготовляє ноутбуки та настільні комп'ютери, закриють у 2020 році. Закриття заводу японської компанії Fujitsu в німецькому місті Аугсбург "торкнеться 1500 працівників", повідомив речник Fujitsu у п'ятницю, 26 жовтня, інформує агенція dpa.
Також під загрозою опиняться 300 робочих місць у пов'язаних із заводом компаніях Німеччини. Відділи розробки, збирання та логістики переїдуть до Японії. Наразі між менеджментом компанії і працівниками тривають перемовини щодо подальшої долі працівників, які втратять роботу внаслідок закриття заводу.
Представники Fujitsu повідомили, що завод у Аугсбургу, який займався виробництвом ноутбуків та пристроїв для зберігання інформації, є останнім заводом такого штибу в усій Європі. Нині у царині виробництва комп'ютерів домінують азійські фірми: Acer та Asus з Тайваню, Lenovo з Китаю, Samsung і LG з Південної Кореї. Конкуренцію їм складають лише три великі американські гіганти комп'ютерної індустрії: Apple, Dell та HP.
Прикметно, що продажі класичних настільних персональних комп'ютерів із клавіатурою стрімко падають. Покупці нині надають перевагу планшетам та мобільним пристроям.
Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "OBOZREVATEL".